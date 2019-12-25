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Полный треш: Милевский запустил канал в YouTube и показал, как отдыхает с Алиевым

25 декабря, 11:58

Экс-игроки "Динамо" как в старые добрые времена прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы

/ Фото: скриншот

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Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, выступающий за "Динамо" из Бреста, создал канал в YouTube, назвал его просто "Миля" и пообещал, что здесь будет "полный треш". В дебютном выпуске Милевский показал, как отдыхает со своим лучшим другом Александром Алиевым в Киеве. Ранее мы писали, что Милевский уступил звание лучшего нападающего брестского "Динамо" молодому украинцу.

Последние 15 лет многие пытались спалить и снять видео, как я зажигаю в ночных клубах. Теперь настало мое время – показать, как все происходит. Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом – Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы. Только тут Милевский и Алиев без цензуры", – говорится в описании к видео.

Отметим, что в первый же день на канал подписалось более трех тысяч человек, а дебютное видео за первую половину дня посмотрело более восьми тысяч зрителей.

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Напомним, "Динамо" Брест в этом году стало чемпионом Беларуси. Команда Милевского прервала гегемонию БАТЭ, который до этого неизменно завоевывал золотые медали.

Смотрите сюжет о том, как Артем Милевский пропил свой успех

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футболист Артем Милевский Динамо Брест

Источник: Сегодня|Спорт

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