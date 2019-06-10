Польша одержала четвертую подряд победу в отборе на Евро-2020
Поляки на своем поле забили пять безответных матчей в ворота сборной Израиля
В группе G квалификации чемпионата Европы 2020 года cборная Польши в Варшаве принимала Израиль и добилась убедительной победы. Поединок в понедельник завершился "сухой" победой со счетом 4:0. По разу в составе поляков отличились Кшиштоф Пентек, Роберт Левандовски (с пенальти), Камил Гросицки и Дамиан Кондзер.
Обзор первого тайма матча Польша – Израиль:
Сборная Польши после четырех подряд побед набрала 12 очков и лидирует в своей группе. Израиль с семью очками идет на второй позиции. В этой же группе Австрия на выезде обыграла Северную Македонию (3:1), а Словения разгромила Латвию (5:0).
Польша – Израиль 4:0 (1:0)
Голы: Пентек (35), Левандовски (56 с пенальти), Гросицки (59), Кондзер (84).
Польша: Фабяньски, Глик, Берешиньски, Кендзера, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (Кондзер, 77), Клих (Гуральски, 75), Зелиньски, Левандовски, Пентек (Милик, 73).
Израиль: Харуш, Бен Харуш, Даса, Таа, Натхо, Захави, Каяль (Й.Коэн, 57), Йеини, Биттон (Эльхамед, 82), Перец, Соломон (Саба, 72).
Матчи понедельника в группе G:
- Северная Македония – Австрия – 1:4
- Латвия – Словения – 0:5
- Польша – Израиль – 4:0
Таблица группы G отбора на Евро-2020:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|4
|4
|0
|0
|8-0
|12
|2
|ИЗРАИЛЬ
|4
|2
|1
|1
|8-7
|7
|3
|АВСТРИЯ
|4
|2
|0
|2
|7-6
|6
|4
|СЛОВЕНИЯ
|4
|1
|2
|1
|7-3
|5
|5
|МАКЕДОНИЯ
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|6
|ЛАТВИЯ
|4
|0
|0
|4
|1-13
|0
Отметим, что сборная Украины в понедельник во Львове обыграла команду Люксембурга. Поединок завершился со счетом 1:0, единственный гол забил Роман Яремчук на шестой минуте встречи.
Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.
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