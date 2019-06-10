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Польша одержала четвертую подряд победу в отборе на Евро-2020

10 июня, 23:45

Поляки на своем поле забили пять безответных матчей в ворота сборной Израиля

Роберт Левандовски забил с пенальти
Роберт Левандовски забил с пенальти. Фото: Reuters

В группе G квалификации чемпионата Европы 2020 года cборная Польши в Варшаве принимала Израиль и добилась убедительной победы. Поединок в понедельник завершился "сухой" победой со счетом 4:0. По разу в составе поляков отличились Кшиштоф Пентек, Роберт Левандовски (с пенальти), Камил Гросицки и Дамиан Кондзер.

Обзор первого тайма матча Польша – Израиль:

Сборная Польши после четырех подряд побед набрала 12 очков и лидирует в своей группе. Израиль с семью очками идет на второй позиции. В этой же группе Австрия на выезде обыграла Северную Македонию (3:1), а Словения разгромила Латвию (5:0).

Польша – Израиль 4:0 (1:0)
Голы: Пентек (35), Левандовски (56 с пенальти), Гросицки (59), Кондзер (84).

Польша: Фабяньски, Глик, Берешиньски, Кендзера, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (Кондзер, 77), Клих (Гуральски, 75), Зелиньски, Левандовски, Пентек (Милик, 73).

Израиль: Харуш, Бен Харуш, Даса, Таа, Натхо, Захави, Каяль (Й.Коэн, 57), Йеини, Биттон (Эльхамед, 82), Перец, Соломон (Саба, 72).

Матчи понедельника в группе G:

  • Северная Македония – Австрия – 1:4
  • Латвия – Словения – 0:5
  • Польша – Израиль – 4:0

Таблица группы G отбора на Евро-2020:

N

 Команды

ИВНПМО
1 ПОЛЬША44008-012
2 ИЗРАИЛЬ42118-77
3 АВСТРИЯ42027-66
4 СЛОВЕНИЯ41217-35
5 МАКЕДОНИЯ41125-74
6 ЛАТВИЯ40041-130

Отметим, что сборная Украины в понедельник во Львове обыграла команду Люксембурга. Поединок завершился со счетом 1:0, единственный гол забил Роман Яремчук на шестой минуте встречи.

Напомним, сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0 во Львове. Это самое крупное поражение балканской сборной в истории, а наша команда забила пять мячей впервые с 2009 года. Победу команде Андрея Шевченко принесли дубли Виктора Цыганкова и Евгения Коноплянки, а Роман Яремчук забил свой дебютный гол в сборной.

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Тег сборная Польши, сборная Израиля, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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