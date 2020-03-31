Польша – Украина: трансляция матча отбора на чемпионат мира

В день, когда должен был состояться спарринг Польша - Украина, предлагаем посмотреть трансляцию матча этих команд в 2013 году

Сегодня должен был состояться товарищеский матч национальных сборных Польши и Украины в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2020. Как известно, из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы перенесен на следующий год, а во всех странах спортивные соревнования отменены – введен строгий карантин.

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В этих условиях болельщикам остается разве что просматривать уже сыгранные поединки. Сегодня на канале Украинской ассоциации футбола – прямая трансляция поединка 2013 года Польша – Украина в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2014 года.

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Трансляция матча Польша – Украина 2013 года:

Ранее мы писали, что Александр Зинченко в форме сборной Украины "снял скальп" с австрийца и вышел в 1/4 финала киберспортивного Евро-2020. Игрок национальной команды, играя за "Барселону", был сильнее Михаэля Грегоритча.

Отметим, что накануне Зинченко пожаловался на скуку во время карантина. "Свободного времени настолько много, что я уже скоро завою в этих четырех стенах", – посетовал футболист.

Смотрите, как украинские спортсмены тренируются в домашних условиях на карантине:

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