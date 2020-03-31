Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,06
30,96
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Польша – Украина: трансляция матча отбора на чемпионат мира

31 марта, 20:10

Алексей Андрейцев

В день, когда должен был состояться спарринг Польша - Украина, предлагаем посмотреть трансляцию матча этих команд в 2013 году

Сегодня должен был состояться товарищеский матч национальных сборных Польши и Украины в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2020. Как известно, из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы перенесен на следующий год, а во всех странах спортивные соревнования отменены – введен строгий карантин.

Коронавирус против спорта в режиме онлайн

В этих условиях болельщикам остается разве что просматривать уже сыгранные поединки. Сегодня на канале Украинской ассоциации футбола – прямая трансляция поединка 2013 года Польша – Украина в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2014 года.

Реклама

Трансляция матча Польша – Украина 2013 года:

Ранее мы писали, что Александр Зинченко в форме сборной Украины "снял скальп" с австрийца и вышел в 1/4 финала киберспортивного Евро-2020. Игрок национальной команды, играя за "Барселону", был сильнее Михаэля Грегоритча.

Отметим, что накануне Зинченко пожаловался на скуку во время карантина. "Свободного времени настолько много, что я уже скоро завою в этих четырех стенах", – посетовал футболист.

Смотрите, как украинские спортсмены тренируются в домашних условиях на карантине:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

онлайн трансляция Сборная Украины видеотрансляция сборная Польши

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцам
Алиев предложил Милевскому заработать на продаже защитных масок итальянцамФутбол
"Сегодня есть паникеры и те, кому все равно. Завтра будут живые – и не очень": легенда сборной – о карантинеФутбол
"Очень тяжелое положение": Шевченко рассказал о состоянии своих друзей, заразившихся коронавирусомФутбол
"Планета принадлежит не только людям": тренер "Шахтера" показал, как живет в условиях коронавирусаФутбол
На чемпионат Милевского наехали в России:
На чемпионат Милевского наехали в России: "Они играют в разгар пандемии коронавируса? Дурость!"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...