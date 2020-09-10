Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видео

Йероним Зох сам встал в "стенку", а полевых игроков в качестве подстраховки отправил на линию ворот

29-летний вратарь клуба третьего польского дивизиона "Вигры Сувалки" Йероним Зох изобрел свое ноу-хау в технике отбития штрафных ударов с близкого расстояния. В поединке против команды "Блекитни Старгард" Зох вместо того, чтобы традиционным образом выстроить "стенку" из полевых игроков, сам встал в "стенку", а своих партнеров, наоборот, отправил себе за спину, на линию ворот.

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Удар в этом моменте наносился соперником с 20 метров. И идея кипера Йеронима Зоха заключалась в том, чтобы, сблизившись с бьющим футболистом, за счет длинных рук парировать его удар еще в районе "стенки".

Однако план Зоха не сработал. Точнее, сработал на 50 процентов. Игрок команды "Блекитни Старгард" мастерским ударом перебросил кипера-экспериментатора из клуба "Вигры Сувалки". Но от пропущенного гола его спасли одноклубники, которых он расположил в качестве подстраховки у себя за спиной. Один из них головой вынес мяч аккурат с линии ворот!

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Йероним Зох / Фото: Twitter

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Несмотря на спасение ворот в этом моменте, "Вигры Сувалки" проиграли команде "Блекитни Старгард" 0:1. Поляк Йероним Зох, которого портал Transfermarkt оценивает в 25 тысяч евро, в одном из других эпизодов пропустил мяч – 90-й для себя в 79 матчах за "Вигры". Зато благодаря трюку при "стандарте" он стал героем соцсетей. И, возможно, даже попадет в учебники истории футбола.

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