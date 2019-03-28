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Получать миллион, сидя на "банке", или играть задешево: футболист "Динамо" сделал выбор

Сегодня, 17:43

Полузащитник киевлян не готов на радикальное сокращение оклада – пусть даже это реанимирует его карьеру

Витор Буэно бездействует в "Динамо"
Витор Буэно бездействует в "Динамо". Фото: Instagram
Получать миллион, сидя на "банке", или играть задешево: футболист "Динамо" сделал выбор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cea/82e/5c9cea82eec6b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cea/82e/5c9cea82eec6b.png Футбол Полузащитник киевлян не готов на радикальное сокращение оклада - пусть даже это реанимирует его карьеру

Полузащитник Динамо Витор Буэно, арендованный у бразильского "Сантоса" до лета 2020 года в обмен на Дерлиса Гонсалеса, не намерен возвращаться на родину. Но переговоры между клубами и футболистом менее чем за неделю до закрытия трансферного окна в Бразилии еще не сворачиваются.

Как сообщает Gazeta Esportiva, Буэно не готов отказаться от высокой зарплаты в "Динамо" ради возвращения в "Сантос", где ему не в состоянии платить столько же, как в Киеве. Для оформления сделки Витору придется пойти на радикальное сокращение своего оклада, что выглядит практически нереальным.

Как известно, в "Динамо" Витор Буэно – игрок глубокого запаса. В нынешнем чемпионате Украины в активе 24-летнего хавбека выходы на замену лишь в двух матчах. Однако перспектива сидеть на "банке", получая порядка миллиона долларов в год (о такой зарплате бразильца ранее сообщали СМИ), выглядит для Буэно более привлекательной, чем возвращение в игровой ритм, но при более скромных деньгах.

Ранее бывший капитан "Динамо" рассказал, почему не хочет возвращаться в Украину.

Также сообщалось, что за "Динамо" под номером Блохина забил таинственный новичок из Бразилии.

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Тег чемпионат Украины, Динамо Киев, Сантос Бразилия, Витор Буэно

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Сегодня|Спорт

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