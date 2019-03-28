Получать миллион, сидя на "банке", или играть задешево: футболист "Динамо" сделал выбор
Полузащитник киевлян не готов на радикальное сокращение оклада – пусть даже это реанимирует его карьеру
Полузащитник Динамо Витор Буэно, арендованный у бразильского "Сантоса" до лета 2020 года в обмен на Дерлиса Гонсалеса, не намерен возвращаться на родину. Но переговоры между клубами и футболистом менее чем за неделю до закрытия трансферного окна в Бразилии еще не сворачиваются.
Как сообщает Gazeta Esportiva, Буэно не готов отказаться от высокой зарплаты в "Динамо" ради возвращения в "Сантос", где ему не в состоянии платить столько же, как в Киеве. Для оформления сделки Витору придется пойти на радикальное сокращение своего оклада, что выглядит практически нереальным.
Как известно, в "Динамо" Витор Буэно – игрок глубокого запаса. В нынешнем чемпионате Украины в активе 24-летнего хавбека выходы на замену лишь в двух матчах. Однако перспектива сидеть на "банке", получая порядка миллиона долларов в год (о такой зарплате бразильца ранее сообщали СМИ), выглядит для Буэно более привлекательной, чем возвращение в игровой ритм, но при более скромных деньгах.
Ранее бывший капитан "Динамо" рассказал, почему не хочет возвращаться в Украину.
Также сообщалось, что за "Динамо" под номером Блохина забил таинственный новичок из Бразилии.
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