"Получили даже больше обещанного": как украинские игроки разделили миллион долларов за победу на ЧМ

Бывший главный тренер сборной Украины до 20 лет Александр Петраков, который в 2019 году совершил сенсацию и выиграл чемпионат мира U-20 в Польше, рассказал, как футболисты разделили между собой призовые за титул. Напомним, что за победу на ЧМ-2019 молодежная сборная Украины получила солидную премию от Украинской ассоциации футбола – миллион долларов чистыми.

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"В итоге мы получили даже больше обещанного. И в те сроки, которые нам обещал Андрей Павелко после победы в финальном матче над корейцами. Сказали, что премиальные будут в декабре – так и произошло. Думаю, не секрет, что команда получила миллион долларов. С вычетом налогов, конечно. Эту сумму ребята поделили между собой в зависимости от того, кто сколько играл", – рассказал Петраков, который возглавляет сборную Украины U-17.

Александр Петраков / Фото: Reuters

Ранее Петраков расстроился, что тренером года в Украине признали не его, а Шевченко. наставник чемпионов мира признался, что его обидело решение Украинской ассоциации футбола назвать лучшим коучем страны 2019-го не его, а рулевого главной сборной Андрея Шевченко.

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