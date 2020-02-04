Получили по шапке: один из лидеров Бундеслиги вылетел в 1/8 финала Кубка Германии

"Лейпциг" не устоял во Франкфурте перед "Айнтрахтом"

"Лейпциг" не удержал Силву и "Айнтрахт" / Фото: Reuters

Во вторник и среду в Германии проходят матчи 1/8 финала национального Кубка. Сегодня турнир лишился одного из фаворитов – "Лейпцига". Команда, которая в чемпионате длительное время лидировала и лишь недавно уступила первую строчку "Баварии", проиграла середнякам из франкфуртского "Айнтрахта". Узнайте, как игроки "Лацио" получили дополнительный стимул в борьбе за Скудетто: 30 миллионов в случае чемпионства.

Гости Франкфурта не выставили основной состав с первых минут, за что и поплатились. На 17-й минуте Андре Силва реализовал пенальти за игру рукой, а во втором тайме Филип Костич оформил дубль. "Лейпциг" отыграл лишь один мяч усилиями Дани Ольмо – 1:3. Не помог команде Юлиана Нагельсманна и второй бомбардир Бундеслиги Тимо Вернер, забивший в чемпионате 20 мячей.

Еще в одной встрече "Фортуна" из Дюссельдорфа, аутсайдер первого дивизиона, разбила на выезде середняка третьей лиги – "Кайзерслаутерн" (5:2). Чуть позже во вторник играют "Шальке" – "Герта", "Вердер" – "Боруссия" (Д).

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