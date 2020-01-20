Получилось взасос: Роналду и Дибала взорвали соцсети новым горячим поцелуем

Это уже второе проявление нежности между Криштиану и его партнером: что подумает Джорджина Родригес?

Дибала и Роналду / Фото: Getty Images

Криштиану Роналду и его партнер Пауло Дибала снова поцеловались. Но на сей раз уже по-взрослому. Новый всплеск нежности произошел после победного гола "Ювентуса" в матче с "Пармой", который Роналду забил как раз с передачи Дибалы.

Во время празднования победного мяча "Ювентуса" португалец Роналду и аргентинец Дибала побежали к трибунам, а когда на ходу повернулись друг к другу, соприкоснулись губами – получился случайный поцелуй "взасос". Или не случайный?

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Напомним, не далее как три месяца назад журналисты уже засняли, как Роналду поцеловал Дибалу в щечку. Это "заигрывание" тогда назвали шуточным. Но после повторного поцелуя у возлюбленной Криштиану – Джорджины Родригес – точно есть основания заподозрить неладное.

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Отметим, чтоперед воскресным поединком с "Пармой" Роналду пропустил тренировку "Ювентуса"- у него диагностировали синусит. Но это не помешало Криштиану во встрече с пармезанцами оформить дубль, который принес туринцам победу 2:1. А с ней – и увеличение отрыва от "Интера", который идет вторым в Серии А, до четырех очков.

Обзор матча "Ювентус" – "Парма" (2:1) с дублем от Роналду

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