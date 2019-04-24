Получив полтора миллиона евро, главный бунтарь "Динамо" разводится с чемпионами Греции

Сразу после завоевания чемпионства Евгений Хачериди решил разорвать контракт с клубом из Салоник

Экс-защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди находится в процессе расторжения действующего соглашения с нгреческим ПАОКом. Обе стороны заинтересованы в таком развитии событий и уже в ближайшее время 31-летний защитник получит статус свободного агента. Напомним, действующее соглашение Хачериди с ПАОКом рассчитано до лета 2021 года. Евгений пополнил ряды греческого клуба в конце мая прошлого года на правах свободного агента, подписав контракт на три года.

В греческой команде украинец так и не смог завоевать места в стартовом составе, наиграв за сезон всего 11 матчей, не отметившись при этом результативными действиями. При этом, по данным греческих СМИ, у Хачериди была одна из самых высоких зарплат в ПАОКе – порядка 1,5 миллиона евро в год. Кстати, нынешняя стоимость экс-динамовца, по версии Transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро.

Как сообщалось ранее, на днях дубль другого украинца Евгения Шахова принес ПАОКу чемпионство в Греции. Для клуба из Салоник это – третий в истории чемпионский титул. Ранее команда выигрывала первенство Греции в 1976 и 1985 годах.

Напомним, в среду, 24 апреля, бывший клуб Хачериди киевское "Динамо" принимает "Шахтер" в матче, который может решить судьбу золотых медалей УПЛ.

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