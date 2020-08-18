Полуфинал ЛЧ "Лейпциг" – "ПСЖ": прогноз на матч от футбольного комментатора

Сегодня в Португалии пройдет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. Встречаются немецкий "Лейпциг" и французский "ПСЖ". Игра начнется в 22:00, мы проводим онлайн "Лейпциг" – "ПСЖ".

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Исторический момент для обеих команд, которые никогда ранее не выигрывали кубок Лиги чемпионов. Более того, немецкий коллектив и вовсе впервые играет в плей-офф этого турнира. На них не оказывается психологического влияния, поэтому в этом смысле преимущество на их стороне. Плюс гениальный тренер-тактик Юлиан Наггельсман всегда готов доставить проблем любому сопернику. В этом смысле, будет интересно посмотреть на тренерское немецкое противостояние с Тухелем. К тому же, во встрече с "Атлетико" со стороны "быков" мы увидели еще и отличную физическую форму команды. Поэтому, несмотря на отсутствие громких имен в составе, они вполне способны преподнести сюрприз. Вне игры у "РБ Лейпциг" только Ибрахима Конате.

"ПСЖ" уже немало лет идет к конкретной цели – доминированию. Но если в чемпионате им это удается даже без экстраординарных усилий, то в Лиге чемпионов парижане были стабильно далеки от успеха. На этот раз им удалось впервые за 25 лет пробиться в полуфинал самого престижного евротурнира, выбив на своем пути яркую "Аталанту" за счет большего опыта и лучшего кадрового багажа. Трехкратный победитель Лиги чемпионов Кейлор Навас не сыграет в полуфинале из-за травмы бедра, полученной по ходу встречи с итальянцами. И тогда, и сейчас его заменит двухкратный победитель Лиги Европы Серхио Рико.

На бумаге французы – очевидные фавориты противостояния. За них в этом плане говорят имена игроков и опыт. Однако, думается, что немцы так просто из борьбы за финал не выключатся. Поэтому точно "обе команды забьют". Можно объединить этот прогноз с проходом в финал "ПСЖ".

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Смотрите, как "Лейпциг" в 1/4 обыграл мадридский "Атлетико":

А "ПСЖ" в четвертьфинале обыграл "Аталанту":

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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