Полуфинал Лиги Европы "Севилья" – "МЮ": онлайн с видео-повторами голов

Сегодня в Лиге Европы будет сыгран первый полуфинал. В Кельне встречаются испанская "Севилья" и английский "Манчестер Юнайтед". Матч начнется в 22:00, мы проведем текстовый онлайн с комментариями и видео-повторами голов и моментов.

"Севилья" – "МЮ"

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На пути в полуфинал Лиги Европы "Севилья" в 1/8 финала в одном матче обыграла "Рому", забив два безответных мяча в первом тайме:

В четвертьфинале испанцы минимально одолели английский "Вулверхэмптон":

В свою очередь, "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала прошел австрийский "ЛАСК". На выезде команда Уле Гуннара Сульшера разгромила соперника со счетом 5:0, а дома закрепила успех победой 2:1.

В четвертьфинале "МЮ" в дополнительное время дожал "Копенгаген":

"Севилья" – "МЮ": прогноз букмекеров

Победитель сегодняшнего матча в финале ЛЕ сыграет с победителем пары "Интер" – "Шахтер".

Аналитики букмекерских контор называют англичан небольшими фаворитами противостояния. Коэффициент на победу "Манчестер Юнайтед" в основное время составляет 2.50, на победу "Севильи" – 3.10, а на ничью – 3.25.

Эксперты рассчитали такую вероятность результата матча в основное время: победа "Севильи" 31 процент, ничья 30 процентов, победа "МЮ" 39 процентов.

Котировки на выход в финал Лиги Европы, т.е. на победу с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти, такие: 1.75 на "МЮ" и 2.15 на "Севилью". Значит, вероятность прохода английского клуба составляет 55 процентов.

Что касается количества голов, то букмекеры прогнозируют небольшое их количество. С вероятностью в 58 процентов зрители в основное время матча увидят два гола или меньше. Коэффициент на "меньше 2,5 голов" равен 1.65, а на "больше 2,5 голов" – 2.30.

Тройка вероятных авторов голов в составе каждой команды:

Лукас Окампос, "Севилья" – 3.30 (коэффициент на "забьет гол")

Юссеф Эн-Несери, "Севилья" – 3.60

Бруну Фернандеш, "МЮ" – 3.60

Маркус Рашфорд, "МЮ" – 3.80

Антони Марсьяль, "МЮ" – 3.80

Сусо, "Севилья" – 5.60

Котировки на победу в Лиге Европы:

"Интер" – 2.60

"МЮ" – 2.90

"Севилья" – 4.00

"Шахтер" – 9.00

"Севилья" – "МЮ": где смотреть

Матч в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор будет доступен на следующий день на калане "Футбол 1" в 08:00 и 18:45, а также на канале "Футбол 2" в 12:45.

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