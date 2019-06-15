Полуголая девушка или футболист?: видео игрока сборной Италии из номера отеля озадачило фанатов

Мойзе Кин запутал болельщиков коротким роликом из отеля

Мойзе Кин. Фото: Instagram

Форвард "Ювентуса" и молодежной сборной Италии, которая готовится к старту домашнего чемпионата Европы, Мойзе Кин заинтриговал болельщиков видео на своей странице в Instagram. Напомним, что сегодня состоится финал молодежного чемпионата мира U-20, в котором встретятся сборные Украины и Кореи. Смотреть матч Украина – Южная Корея можно в прямо эфире на ТВ.

Онлайн матча Украина – Южная Корея в финале молодежного чемпионата мира

19-летний нападающий в ролике исполняет рэп в номере отеля. Однако внимание пользователей привлекло не выступление футболиста, а полуобнаженная фигура позади Кина на кровати. Многие болельщики посчитали, что это женщина. Однако позже форвард опроверг домыслы фанатов, написав следующее послание: "Действительно, похоже на женщину, но на самом деле это Дзаньоло".

Мойзе Кин в номере отеля Видео: Instagram

Позже полузащитник "Ромы", тоже готовящийся к чемпионату Европы в составе молодежной сборной Италии, подтвердил, что на видео именно он.

Ранее стало известно, что игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко встречается с украинской журналисткой Владой Щегловой. Футболист поцеловал ее в прямого эфире после победы над Люксмбургом в отборе на Евро-2020.

Как сообщалось ранее, Коноплянка пошутил насчет сексуальной ориентации Зинченко. Партнер Александра Зинченко оригинально прокомментировал его амурные эмоции в прямом эфире.

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