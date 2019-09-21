Девушка, которая едва не сорвала финал Лиги чемпионов: Волански показала новое полуголое фото

Кинси Волански / Фото: Instagram

Американская модель и актриса Кинси Волански снова радует своих фанатов. Девушка, которая стала всемирно известной после того, как выбежала на поле в полуголом виде во время финала Лиги чемпионов, в своем Instagram поделилась откровенным снимком в крохотном купальнике, который едва прикрывает интимные места. За два часа фото собрало почти 200 тысяч "лайков" и более 600 комментариев.

Напомним, после выходки на финале Лиги чемпионов за сутки количество подписчиков американки выросло с 300 тысяч до 2,5 млн. На следующий день после матча аккаунт был заблокирован, но сейчас он вновь доступен. Количество фанатов девушки с тех пор выросло до 3,3 миллиона. Отметим, что УЕФА оштрафовал Кинси Волански на 15 тысяч долларов.

Кстати, Кинси Волански пыталась повторить свой трюк и во время финального матча Кубка Америки, но на этот раз ее заранее заприметили стюарды и задержали.

А недавно будущая свекровь блондинки с финала Лиги чемпионов пыталась выбежать на поле. Горячая мама российского пранкера украсила собой финал Кубка мира по крикету. "Легенда!" – отреагировал российско-украинский пранкер в Instagram.

Елена Вулицки Видео: Instagram

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