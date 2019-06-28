Полузащитник Алексей Гай покинул донецкий "Олимпик"

В минувшем сезоне полузащитник провел 22 поединка за дончан во всех турнирах

Алексей Гай. Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Полузащитник "Олимпика" Алексей Гай на своей странице в Instargram объявил об уходе из донецкого клуба. В составе "Олимпика" 36-летний футболист выступал с лета 2018 года. В минувшем сезоне на счету Алексея Гая 22 поединка за дончан во всех турнирах – в них он записал на свой счет 4 забитых мяча.

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

"Я принял решение, я больше не являюсь футболистом "Олимпика". Это было сложное решение для меня, но оно такое! Я искренне благодарен всем, кто был рядом. Хочу сказать большое спасибо всей команде за эмоции, трудности и опыт который мы вместе с вами получили. "Олимпик" для меня не просто клуб, в котором мне посчастливилось играть – это частичка моего дома! Вы навсегда в моем сердце! До встречи на полях Европы!", – написал Гай.

На прошлой неделе Украинская ассоциация футбола подтвердила, что донецкий "Олимпик" продолжит выступления в Премьер-лиге в следующем сезоне, клуб получит аттестат.

Как известно, ранее в футбольную Премьер-лигу Украины пробился клуб "Колос" из Ковалевки. Село на 1600 человек: впервые в истории в чемпионате страны будет представлен такой маленький населенный пункт. "Нам все твердят: "Куда вы лезете?!": репортаж из "евросела" под Киевом, попавшего в Премьер-лигу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Полузащитник Алексей Гай покинул донецкий "Олимпик"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"