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Полузащитник Алексей Гай покинул донецкий "Олимпик"

28 июня, 11:50

В минувшем сезоне полузащитник провел 22 поединка за дончан во всех турнирах

Алексей Гай
Алексей Гай. Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

Полузащитник "Олимпика" Алексей Гай на своей странице в Instargram объявил об уходе из донецкого клуба. В составе "Олимпика" 36-летний футболист выступал с лета 2018 года. В минувшем сезоне на счету Алексея Гая 22 поединка за дончан во всех турнирах – в них он записал на свой счет 4 забитых мяча.

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"Я принял решение, я больше не являюсь футболистом "Олимпика". Это было сложное решение для меня, но оно такое! Я искренне благодарен всем, кто был рядом. Хочу сказать большое спасибо всей команде за эмоции, трудности и опыт который мы вместе с вами получили. "Олимпик" для меня не просто клуб, в котором мне посчастливилось играть – это частичка моего дома! Вы навсегда в моем сердце! До встречи на полях Европы!", – написал Гай.

На прошлой неделе Украинская ассоциация футбола подтвердила, что донецкий "Олимпик" продолжит выступления в Премьер-лиге в следующем сезоне, клуб получит аттестат.

Как известно, ранее в футбольную Премьер-лигу Украины пробился клуб "Колос" из Ковалевки. Село на 1600 человек: впервые в истории в чемпионате страны будет представлен такой маленький населенный пункт. "Нам все твердят: "Куда вы лезете?!": репортаж из "евросела" под Киевом, попавшего в Премьер-лигу.


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Тег футбол, Алексей Гай, Олимпик Донецк

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SportArena

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