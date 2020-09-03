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Полузащитник "Динамо" объяснил, почему покинул лагерь сборной Украины

3 сентября, 10:46

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Николай Шапаренко не поможет "сине-желтым" в Лиге наций из-за травмы

Уже сегодня сборная Украины проведет первый в этом году матч – в Лиге наций против команды Швейцарии. Главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко вызвал на сбор много молодых футболистов, но затем некоторых из них "отсеял". А вот атакующий полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко покинул лагерь сборной из-за травмы. Недавно Шапаренко похвалил Луческу за необычный подход к тренировкам.

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О том, что с ним случилось в сборной, Коля рассказал официальному сайту "Динамо":

"Сделал обследование – есть небольшое повреждение задней поверхности бедра правой ноги. Но в любом случае, я рад что Андрей Шевченко вызвал меня в сборную и я все эти дни находился в расположении национальной команды. Когда почувствовал, что с ногой не все в порядке, врачи сборной осмотрели меня, затем позвонили динамовским докторам и вместе пришли к выводу, что мне необходимо пройти курс лечения.

Конечно же, я хотел остаться, но повреждение не позволило. Спасибо Андрею Николаевичу, что отпустил меня лечиться. К сожалению, травмы – неотъемлемая часть футбола. По срокам реабилитации пока информацией не владею. Знаю только, что буду делать процедуры и проходить восстановление на базе "Динамо".

Ранее в "Шахтере" назвали игроков "Динамо", которые усилили бы донецкую команду.

Смотрите, как Шапаренко забивал за "Динамо" в чемпионате Украины:

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футбол травма Сборная Украины Динамо Киев Николай Шапаренко
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