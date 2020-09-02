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Полузащитник "Динамо" перешел в клуб, откуда накануне уволили Вернидуба

2 сентября, 18:02

Александр Трикиша Александр Трикиша

Белорусский футболист после череды аренд окончательно покинул украинский клуб

Полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун стал игроком "Шахтера" из Солигорска, сообщается на официальном сайте клуба. Футболист подписал со своей новой командой полноценный контракт. Срок соглашения Корзуна с "Шахтером" рассчитан до конца 2023 года. Напомним, что накануне украинский тренер Юрий Вернидуб подал в отставку с поста главного тренера белорусского "Шахтера".

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Никита является воспитанником минского "Динамо", в составе которого он и начал свою профессиональную карьеру в 2012 году. В феврале 2016 футболист перешел в "Динамо" (Киев), когда командой еще руководил Сергей Ребров. После двух с половиной сезонов вернулся в минское "Динамо" на правах аренды. Также был в арендах в клубах "Аль-Фатех" (Саудовская Аравия) и "Вилафранкенше" (Португалия).

Корзун по разу становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Беларуси, побеждал в чемпионате Украины, а также является обладателем Суперкубка Украины. Также на счету полузащитника 16 матчей за национальную сборную Беларуси.

Ранее мы писали, что лучший молодой бомбардир "Динамо" за компанию с чемпионом мира усилил "Колос". Теперь в составе команды из Ковалевки уже три арендованных киевлянина.

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Динамо Киев чемпионат Беларуси Шахтер Солигорск Никита Корзун

Источник: Сегодня|Спорт

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