Полузащитник "Динамо" перешел в клуб, откуда накануне уволили Вернидуба

Полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун стал игроком "Шахтера" из Солигорска, сообщается на официальном сайте клуба. Футболист подписал со своей новой командой полноценный контракт. Срок соглашения Корзуна с "Шахтером" рассчитан до конца 2023 года. Напомним, что накануне украинский тренер Юрий Вернидуб подал в отставку с поста главного тренера белорусского "Шахтера".

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Никита является воспитанником минского "Динамо", в составе которого он и начал свою профессиональную карьеру в 2012 году. В феврале 2016 футболист перешел в "Динамо" (Киев), когда командой еще руководил Сергей Ребров. После двух с половиной сезонов вернулся в минское "Динамо" на правах аренды. Также был в арендах в клубах "Аль-Фатех" (Саудовская Аравия) и "Вилафранкенше" (Португалия).

Корзун по разу становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Беларуси, побеждал в чемпионате Украины, а также является обладателем Суперкубка Украины. Также на счету полузащитника 16 матчей за национальную сборную Беларуси.

Ранее мы писали, что лучший молодой бомбардир "Динамо" за компанию с чемпионом мира усилил "Колос". Теперь в составе команды из Ковалевки уже три арендованных киевлянина.

Смотрите эксклюзивный сюжет с матча за Суперкубок Украины:

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