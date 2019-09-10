Полузащитник "Динамо" стал героем матча Словения – Израиль

Вербич забил дважды / Фото: AFP

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич стал героем отборочного матча чемпионата Европы 2020 года. Сборная Словении добыла волевую победу над Израилем, а Вербич оформил дубль.

Сначала Беньямин в концовке первого тайма открыл счет. Получив передачу у штрафной, он убежал от защитника и пробил мимо вратаря. А свой второй гол в поединке Вербич забил на последней минуте встречи, после навеса с фланга он головой отправил мяч в угол ворот.

Словения – Израиль – 3:2

Голы: Вербич (43), Безьяк (66), Вербич (90) – Натхо (50), Захави (62)

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Обзор матча Словения – Израиль:

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Турнирное положение:

N Команды И В Н П М О 1 ПОЛЬША 6 4 1 1 8-2 13 2 СЛОВЕНИЯ 6 3 2 1 12-5 11 3 АВСТРИЯ 6 3 1 2 13-6 10 4 ИЗРАИЛЬ 6 2 2 2 11-11 8 5 МАКЕДОНИЯ 6 2 2 2 8-8 8 6 ЛАТВИЯ 6 0 0 6 1-21 0

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