Полузащитник "Динамо" стал героем матча Словения – Израиль

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич стал героем отборочного матча чемпионата Европы 2020 года. Сборная Словении добыла волевую победу над Израилем, а Вербич оформил дубль.
Сначала Беньямин в концовке первого тайма открыл счет. Получив передачу у штрафной, он убежал от защитника и пробил мимо вратаря. А свой второй гол в поединке Вербич забил на последней минуте встречи, после навеса с фланга он головой отправил мяч в угол ворот.
Словения – Израиль – 3:2
Голы: Вербич (43), Безьяк (66), Вербич (90) – Натхо (50), Захави (62)
Обзор матча Словения – Израиль:
Турнирное положение:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ПОЛЬША
|6
|4
|1
|1
|8-2
|13
|2
|СЛОВЕНИЯ
|6
|3
|2
|1
|12-5
|11
|3
|АВСТРИЯ
|6
|3
|1
|2
|13-6
|10
|4
|ИЗРАИЛЬ
|6
|2
|2
|2
|11-11
|8
|5
|МАКЕДОНИЯ
|6
|2
|2
|2
|8-8
|8
|6
|ЛАТВИЯ
|6
|0
|0
|6
|1-21
|0
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