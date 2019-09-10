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Полузащитник "Динамо" стал героем матча Словения – Израиль

10 сентября, 10:30

Беньямин Вербич оформил дубль, забив победный мяч на последней минуте встречи

Вербич забил дважды

Вербич забил дважды / Фото: AFP

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич стал героем отборочного матча чемпионата Европы 2020 года. Сборная Словении добыла волевую победу над Израилем, а Вербич оформил дубль.  

Сначала Беньямин в концовке первого тайма открыл счет. Получив передачу у штрафной, он убежал от защитника и пробил мимо вратаря. А свой второй гол в поединке Вербич забил на последней минуте встречи, после навеса с фланга он головой отправил мяч в угол ворот.

Словения – Израиль – 3:2
Голы: Вербич (43), Безьяк (66), Вербич (90) – Натхо (50), Захави (62)

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Обзор матча Словения – Израиль:

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Турнирное положение:

N

 Команды

ИВНПМО
1  ПОЛЬША64118-213
2  СЛОВЕНИЯ632112-511
3  АВСТРИЯ631213-610
4  ИЗРАИЛЬ622211-118
5  МАКЕДОНИЯ62228-88
6  ЛАТВИЯ60061-210

Ранее мы писали, что после победы Украины над Литвой Шевченко сделал нефутбольное заявление: "Наверное, более важно, чем наша игра, что сегодня были освобождены наши военнопленные, моряки и остальные ребята. Произошел обмен, мы тоже за этим всем следили. Думаю, это важное событие сегодня для Украины. Все закончится и будет хорошо", - сказал Шевченко.

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сборная Израиля Евро-2020 сборная Словении Беньямин Вербич

Источник: Сегодня|Спорт

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