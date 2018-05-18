Полузащитник "Динамо" заявил о желании покинуть клуб
Дерлис Гонсалес уже имел разговор со спортивным директором клуба
Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес заявил, что хочет покинуть команду во время летнего трансфертного окна. Игрок сборной Португалии уже имел разговор с руководством столичной команды. Напомним, "Динамо" купило Гонсалсеса у швейцарского "Базеля" летом 2015 года за 8 миллионов евро. Зарплата парагвайца в Украине составила минимум 1 миллиона евро.
"Я разговаривал со спортивным директором "Динамо" и сказал ему, что хочу сменить обстановку.
У меня есть варианты в Мексике, где один клуб может выкупить мой трансфер. Также есть интерес "Бенфики", которая хочет взять меня в аренду. С "Бенфикой" будет сложнее, ведь киевляне хотят оформить полноценный трансфер.
Также в прошлом сезоне мной интересовался "Ривер Плейт", однако этот вариант уже не актуален", – приводит слова игрока ABC Color.
В текущем сезоне Гонсалес провел за "Динамо" 33 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач. Зимой киевляне приобрели у "Копенгагена" полузащитника Беньямина Вербича, который вытеснил Гонсалеса из основного состава.
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