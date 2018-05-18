Полузащитник "Динамо" заявил о желании покинуть клуб

Полузащитник киевского "Динамо" Дерлис Гонсалес заявил, что хочет покинуть команду во время летнего трансфертного окна. Игрок сборной Португалии уже имел разговор с руководством столичной команды. Напомним, "Динамо" купило Гонсалсеса у швейцарского "Базеля" летом 2015 года за 8 миллионов евро. Зарплата парагвайца в Украине составила минимум 1 миллиона евро.

"Я разговаривал со спортивным директором "Динамо" и сказал ему, что хочу сменить обстановку.

У меня есть варианты в Мексике, где один клуб может выкупить мой трансфер. Также есть интерес "Бенфики", которая хочет взять меня в аренду. С "Бенфикой" будет сложнее, ведь киевляне хотят оформить полноценный трансфер.

Также в прошлом сезоне мной интересовался "Ривер Плейт", однако этот вариант уже не актуален", – приводит слова игрока ABC Color.

В текущем сезоне Гонсалес провел за "Динамо" 33 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач. Зимой киевляне приобрели у "Копенгагена" полузащитника Беньямина Вербича, который вытеснил Гонсалеса из основного состава.