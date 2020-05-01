Полузащитник "Реала" намекнул, в каком чемпионате видит себя в будущем

Нападающий "Реала" Гарет Бейл отреагировал на слухи о переходе в один из клубов MLS. Кстати, Бейл на карантине повторил сумасшедший гол "ножницами" с киевского финала Лиги чемпионов.

"Мне очень нравится американская лига, она сильно прогрессировала за последний год. Стандарт повышается, клубы становятся сильнее, условия и стадионы становятся лучше. Когда мы проводим здесь предсезонные матчи, нам противостоят трудные соперники. Эта лига на подъеме, и сейчас больше футболистов хотят поиграть в Америке. Так что я определенно был бы заинтересован в этом варианте", – сказал Бейл в подкасте Hat-Trick Podcast.

Действующий контракт Бейла с "Реалом" истекает летом 2022 года. Форвард выступает за мадридский клуб с 2013-го и за это время выиграл чемпионат Испании, а также Кубок Испании и четыре Лиги чемпионов.

Кстати, клуб Бейла затягивает пояса: названа семерка игроков, от которых "Реал" избавится из-за коронавируса.

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Смотрите невероятный гол Гарета Бейла ударом через себя в киевском финале Лиги чемпионов-2018

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