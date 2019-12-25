Полузащитник сборной Украины будет праздновать Новый год в Донецке

Дмитрий Иванисеня / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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Полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня рассказал о своих ближайших планах. В частности сейчас 25-летний уроженец Кривого Рога после первой части сезона 2019/20 отдыхает в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты). Узнайте, что президент УАФ не отправит в отставку Ротаня с поста тренера молодежной сборной.

На вопрос о возможном его переходе в киевское "Динамо" парень ответил, что счастлив находиться в "Заре", а комментировать слухи не видит смысла. Также Иванисеня удивил ответом на вопрос, где собирается встречать Новый год:

"Наверное, поеду в Донецк, где живет семья моей супруги. Там этот праздник и отметим."

К слову, Иванисеня с 2011 по 2016 гг. находился на контракте в "Шахтере", но за основную команду так и не сыграл. Затем выступал за "Илличевец" и тбилисское "Динамо". В "Зарю" пришел только в этом сезоне, когда команду возглавил Виктор Скрипник. За сборную Украины дебютировал в ноябре в товарищеском матче с Эстонией в Запорожье.

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Смотрите обзор матча Украина – Эстония в Запорожье, в котором сыграл Иванисеня

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