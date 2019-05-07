Полузащитник "Шахтера" попросил не поздравлять команду с чемпионством

Виктор Коваленко – о противостояниях с "Александрией" и "Ингульцом" в финальной части сезона

Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Несмотря на солидный отрыв от "Динамо", полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко призвал не поздравлять пока "горняков" с чемпионством. За пять туров до финиша дончане опережают киевлян на девять очков. А в ближайшую субботу лидер первенства "Шахтер" в Харькове примет идущую третьей "Александрию".

"Шахтер" еще не чемпион, – заявил Виктор Коваленко, на счету которого победные мячи в ноябрьском матче ЧУ с "Динамо" и недавнем поединке с киевлянами в 1/4 Кубка Украины. – Впереди еще пять игр, поэтому пока что мы не чемпионы и поздравлять нас рано. Сейчас нужно концентрироваться на каждом матче и выложиться в оставшихся матчах, чтобы как можно быстрее стать чемпионами. Что касается нашего ближайшего соперника "Александрии", то это бойцовская команда и ее третье место в чемпионате говорит о том, что у Владимира Шарана отличная команда, с правильным подходом. Будет тяжелая, но интересная игра".

Уже 15 мая в Запорожье в финале Кубка Украины "Шахтер" ждет встреча с сенсацией розыгрыша – перволиговым "Ингульцом". Напомним, президент "Ингульца" заявил, что готов заплатить команде 10 миллионов гривен в случае победы над "горняками". "Думаю, никто не ожидал, что "Ингулец" выйдет в финал, – считает Коваленко. – Ребята доказали, что заслужили играть в финале, обыграв по пути "Мариуполь", "Карпаты" и "Зарю", поэтому они молодцы. Финал будем интересным, и "Ингулец", уверен, покажет в Запорожье хороший футбол. Но с нашей стороны мотивация тоже будет такой, чтобы выиграть золотой дубль в этом сезоне".

Как сообщалось ранее, авторитетный тренер Сергей Морозов рассказал, при каких условиях "Шахтер" сохранит гегемонию в украинском футболе. "Если "Шахтеру" удастся наиграть через Лигу чемпионов молодых футболистов, которые появились – Маркос Антонио, Тете, Фернандо, Сиприано, Соломон – то "Шахтер" длительное время может быть лидером нашего футбола", – заявил Морозов.

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