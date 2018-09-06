Полузащитник "Шахтера" принес победу Бразилии в товарищеском матче
Маркиньос Сиприано забил победный гол в ворота Мексики
5 сентября сборная Бразилии U20 провела первый товарищеский матч в сентябрьской серии
Подопечные Карлоса Амадеу в Мехико встретились с хозяевами поля мексиканцами.
Главным героем спарринга стал полузащитник "Шахтера" Маркиньос Сиприано. Он вышел на замену сразу после перерыва и на 57-й минуте забил победный мяч для "селесао". Также весь второй тайм провел Фернандо.
9 сентября бразильцы сыграют с Японией, а 11-го снова встретятся с мексиканцами.
Напомним, что сегодня в Европе стартует новый турнир под эгидой УЕФА – Лига наций. В первом туре соревнований сборная Украины на выезде сыграет против команды Чехии. Онлайн трансляция матча Чехия – Украина идет на нашем сайте.
На этой неделе состоялась презентация новой формы сборной Украины. Домашний комплект формы традиционного желтого цвета, гостевая – синего. Новинкой стало появление резервной формы сборной Украины белого цвета. Также, кроме экипировки полевых игроков, были представлены образцы формы голкиперов. Они красного и черного цветов. Изюминкой экипировки стал нанесенный на спину лозунг "Слава Украине".
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