Полузащитник "Шахтера": "Самое главное – пройти в четвертьфинал Лиги Европы"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио рассказал о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга", сообщается на официальном сайте клуба. Напомним, в первом матче "горняки" одержали победу со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет сегодня в Киеве. Онлайн "Шахтер" – "Вольфсбург" доступен на нашем сайте.

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Также поединок "Шахтер" – "Вольфсбург" в Лиге Европы в прямом эфире покажут на сайте Oll.tv.

- Маркос Антонио, буквально сегодня поступила информация, что ты подписал с "Шахтером" новый пятилетний контракт. Наверняка это обстоятельство станет для тебя дополнительной мотивацией в предстоящей игре Лиги Европы?

- Конечно, я счастлив, что продлил контракт с "Шахтером"! Это очень радостный момент для меня. Ну а буду ли играть завтра, решение за Мистером. Посмотрим.

- В свете продления контракта можно ли говорить о том, что ты окончательно прижился в "Шахтере" и видишь свое будущее в этой команде? Насколько у тебя уже налажено взаимопонимание с партнерами, все ли складывается идеально?

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- Очень благодарен клубу за доверие, за то, что ближайшие годы я проведу здесь. Каждый день я стараюсь много работать, на тренировках прибавлять и становиться сильнее. С одноклубниками стараемся постоянно общаться не только на футбольном поле, но и вне тренировочного процесса, чтобы наше взаимопонимание было еще лучше, ведь в любой команде сыгранность и понимание – очень важный аспект. Рад, что продолжаю работать с "Шахтером". Надеюсь, буду расти внутри этого клуба и помогать как самому себе, своему личному росту, так и клубу.

- Впереди ответственный поединок Лиги Европы с "Вольфсбургом". А как ты обычно борешься с волнением во время матчей или других ответственных событий, которые случаются в жизни?

- Да я в принципе абсолютно спокоен, вообще не нервничаю. Прежде всего я должен выполнять свою работу, установку Мистера. Стараться во время ежедневных тренировок, чтобы быть подготовленным к играм. При этом очень важно уметь абстрагироваться, закрываться от посторонних вещей и делать то, что тебе действительно нужно. А когда приходят такие моменты, как поединки еврокубков, этому, наоборот, нужно радоваться.

- В первом матче в Вольфсбурге ты забил победный гол. Какие эмоции он вызывает сейчас? Есть ли желание завершить начатое дело в завтрашней встрече?

- Очень радуюсь, когда вспоминаю тот победный гол, позволивший нашей команде добыть выездную победу. Но завтра совершенно другая игра, и не стоит вспоминать о предыдущем поединке. Нужно думать о предстоящем матче. Самое главное – пройти дальше, квалифицироваться в четвертьфинал Лиги Европы. Конечно, хочется снова быть на поле и стать столь же полезным для своей команды. Но обо всем мы узнаем только завтра.

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Ранее мы опубликовали пресс-конференцию главного тренера Шахтера Луиша Каштру: "Мы знаем сильные стороны "Вольфсбурга", но также постарались изучить и слабые".

Обзор первого матча "Шахтер" – "Вольфсбург":

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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