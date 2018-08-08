Полузащитник "Шахтера" впервые стал отцом

У полузащитника донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Максима Малышева радостное событие. Супруга Мила подарила ему сына. Мальчика ростом 56 сантиметров и весом 4 килограмма так же, как и папу, назвали Максимом.

"Это один из самых счастливых дней в моей жизни!", – делится впечатлениями полузащитник "Шахтера". – Целую и очень люблю свою жену".

Максим и Мила познакомились в Донецке, а после года совместной жизни решили сыграть свадьбу. Торжественное мероприятие состоялось 1 ноября 2017 года в Киеве.

Малышев вместе с "Шахтером" готовился к новому сезону, но вынужден снова перенести операцию на травмированном колене. Период реабилитации займет несколько месяцев. Из-за травмы в матче за Суперкубок Украины в 2017 году Малышев пропустил практически весь прошлый сезон.

В конце июля Альваро Мората и Элис Кампело впервые стали родителями. Супруга форварда сборной Испании показала новорожденную двойню.

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А украинская легкоатлетка Анна Касьянова стала мамой 8 марта. Спортсменка замужем за многоборцем Алексеем Касьяновым.

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