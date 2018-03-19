Полузащитник "Шахтера" заменит Ярмоленко в сборной Украины

Футболист "Боруссии" не успел восстановиться после травмы, полученной еще в январе

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на мартовский сбор национальной команды полузащитника донецкого "Шахтера" Ивана Петряка.

В предварительно объявленном списке Петряк заменит Андрея Ярмоленко. В связи с курсом реабилитации после повреждения, которое Ярмоленко получил в матче за дортмундскую "Боруссию", футболист на этот раз не сможет прибыть в расположение сборной.

Футболист получил травму еще в январе и не скоро вернется на футбольное поле. В недавнем интервью тренер "Боруссии" признался, что Ярмоленко не будет играть в ближайшее время.

Напомним, что 23 марта в Испании сборная Украины сыграет с командой Саудовской Аравии товарищеский матч. Кроме того, подопечные Андрея Шевченко 27 марта в Льеже встретятся со сборной Японии.

Ранее стало известно, что сборная Украины проведет товарищеский матч с четырехкратным чемпионом мира - командой Италии. Спарринг состоится 10 октября в Италии.