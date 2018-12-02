Полузащитники сборной Украины в Брюсселе получили по желтой карточке

Сегодня, 22:41

В центральном матче чемпионата Бельгии "Андерлехт" дома проиграл "Генку"

Евгений Макаренко в матче &quot;Андерлехт&quot; - &quot;Генк&quot; получил желтую карточку. Фото krcgenk.be
Евгений Макаренко в матче "Андерлехт" - "Генк" получил желтую карточку. Фото krcgenk.be

Полноценное украинское дерби состоялось в субботу вечером в Брюсселе в матче 17-го тура чемпионата Бельгии. На поле в поединке "Андерлехт" – "Генк" в стартовых составах своих команд вышли полузащитники, игравшие за сборную Украины в ноябрьском матче со сборной Турции, – Евгений Макаренко и Руслан Малиновский.

Макаренко провел на поле все 90 минут, Малиновский был заменен на 70-й, и тут же "Генк" забил свой гол, который оказался единственным и победным. Отличился испанец Посуэло на 71-й.

Оба украинских легионера получили по желтой карточке. Сначала Малиновский (18-я минута), потом – Макаренко (32-я).

Эта победа стала первой для "Генка" после трех матчей чемпионата Бельгии без побед (две ничьих и поражение), но при этом команда Малиновского возглавляет турнирную таблицу – 38 очков. Второй "Брюгге" – 34, третий "Антверпен" нашего Егора Назарины – 32, за ним идут "Андерлехт" и "Сент-Трюйден" нашего Романа Безуса (по 30).

Ранее мы сообщали, что Безус в матче "Антверпен" – "Сент-Трюйден" забил гол, который стал победным.
Андерлехт, чемпионат Бельгии, Генк, Евгений Макаренко, Руслан Малиновский

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Сегодня|Спорт

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