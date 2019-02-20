Полузащитнику "Ювентуса" перед матчем Лиги чемпионов сделали операцию на сердце

Сами Хедира будет восстанавливаться после болезни около месяца

Сами Хедира. Фото: AFP

Полузащитнику "Ювентуса" перед матчем Лиги чемпионов сделали операцию на сердце //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d69/69b/5c6d6969b5ca4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d69/69b/5c6d6969b5ca4.jpg 2019-02-20T16:45:00+02:00 Футбол Сами Хедира будет восстанавливаться после болезни около месяца

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира перенес операцию и не сможет помочь команде в ближайших матчах, сообщает пресс-служба туринского клуба. У 31-летнего футболиста недавно были выявлены проблемы с сердцем. Сегодня, 20 февраля, он успешно перенес операцию. Восстановление футболиста займет около месяца.

Заметим, в текущем сезоне Сами Хедира из-за различных травм принял участие лишь в девяти матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счет два гола и одну результативную передачу.

Напомним, сегодня, 20 февраля, "Ювентусу" предстоит провести первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико". Матч состоится в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", начало – в 22:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Атлетико" – "Ювентус". Несмотря на гостевой статус, фаворит этого матча – туринский клуб. Котировки на его победу – 2.70, на ничью – 3.00, на выигрыш "Атлетико" – 2.90. Соответственно, "Юве" дают больше шансов и на выход в 1/4 финала ЛЧ. Коэффициент на это событие равен 1.45, тогда как проход "матрасников" в следующий раунд – 2.60.

Напомним, две недели назад лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду отметил день рождения. Ему исполнилось 34.

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