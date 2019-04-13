Помилования не будет: Диего Косте оставили в силе дисквалификацию до конца сезона

Испанский нападающий наказан за оскорбление матери главного арбитра

Диего Коста. Фото: AFP

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании отклонил жалобу "Атлетико" на дисквалификацию нападающего Диего Косты. Как сообщает AS, мадридский клуб пытался оспорить восьмиматчевую дисквалификацию форварда, который был удален в матче с "Барселоной" (0:2) за оскорбление главного судьи Хиля Мансано. После игры в испанских СМИ появился отрывок из отчета арбитра матча Мансано: "Игрок был удален по той причине, что он громко кричал мне: "С*ал я на твою мать-шл*ху".

У "Атлетико" есть 15 дней, чтобы обжаловать решение в Административном спортивном суде.

В текущем сезоне 30-летний форвард провел 21 матч во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал три результативные передачи. В его пассиве восемь желтых карточек, но удаление в матче с "Барселоной" стало первым в сезоне.

Ранее мы писали, что форвард "Атлетико" забил самый быстрый мяч в истории Суперкубка УЕФА. Диего Коста открыл счет в матче против "Реала" в Таллине, а его команда завоевала трофей.

Напомним, что подобное наказание грозило украинскому легионеру "Генка" Руслану Малиновскому, но в итоге Дисциплинарный комитет Федерации футбола Бельгии полностью оправдал украинца, который был удален в матче с "Гентом" за то, что разбил лицо сопернику ногой.

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