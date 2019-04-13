Помилования не будет: Диего Косте оставили в силе дисквалификацию до конца сезона
Испанский нападающий наказан за оскорбление матери главного арбитра
Апелляционный комитет Федерации футбола Испании отклонил жалобу "Атлетико" на дисквалификацию нападающего Диего Косты. Как сообщает AS, мадридский клуб пытался оспорить восьмиматчевую дисквалификацию форварда, который был удален в матче с "Барселоной" (0:2) за оскорбление главного судьи Хиля Мансано. После игры в испанских СМИ появился отрывок из отчета арбитра матча Мансано: "Игрок был удален по той причине, что он громко кричал мне: "С*ал я на твою мать-шл*ху".
У "Атлетико" есть 15 дней, чтобы обжаловать решение в Административном спортивном суде.
В текущем сезоне 30-летний форвард провел 21 матч во всех турнирах, забил 5 мячей и сделал три результативные передачи. В его пассиве восемь желтых карточек, но удаление в матче с "Барселоной" стало первым в сезоне.
Ранее мы писали, что форвард "Атлетико" забил самый быстрый мяч в истории Суперкубка УЕФА. Диего Коста открыл счет в матче против "Реала" в Таллине, а его команда завоевала трофей.
Напомним, что подобное наказание грозило украинскому легионеру "Генка" Руслану Малиновскому, но в итоге Дисциплинарный комитет Федерации футбола Бельгии полностью оправдал украинца, который был удален в матче с "Гентом" за то, что разбил лицо сопернику ногой.
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