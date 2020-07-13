Помощник Гвардиолы показал его реакцию на снятие с "Манчестер Сити" дисквалификации: фото

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и его штаб эмоционально отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда отменить двухлетнее исключение клуба из еврокубков. Напомним, сегодня орган правосудия в Лозанне снял с "Манчестер Сити" дисквалификацию. Клубу украинского футболиста Александра Зинченко нужно будет лишь заплатить 10 млн евро штрафа.

Реклама

Как сообщает Sky Sports, после объявления вердикта суда помощник главного тренера "Манчестер Сити" Манель Эстиарте опубликовал в своем Instagram фотографию. На ней Гвардиола вместе с ассистентами улыбаются на фоне экрана телевизора, где в прямом эфире обсуждается решение Лозанны. Снимок Эстиарте сопроводил триумфальным "Да!". Однако вскоре пост был удален.

Напомним, в феврале, еще до карантина, УЕФА дисквалифицировал "Манчестер Сити" за нарушения правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. Как утверждали в Европейском футбольном союзе, "горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.

Однако сегодня УЕФА признал свое поражение в войне за исключение "Манчестер Сити" из еврокубков. Доказательства футбольных инспекторов суд в Швейцарии счел недостаточно убедительными.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама