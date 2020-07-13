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Помощник Гвардиолы показал его реакцию на снятие с "Манчестер Сити" дисквалификации: фото

13 июля, 14:51

Олег Люлька Олег Люлька

Снимок тренерского штаба "горожан" после выигрыша громкого судебного дела сопровождался триумфальным "Да!"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и его штаб эмоционально отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда отменить двухлетнее исключение клуба из еврокубков. Напомним, сегодня орган правосудия в Лозанне снял с "Манчестер Сити" дисквалификацию. Клубу украинского футболиста Александра Зинченко нужно будет лишь заплатить 10 млн евро штрафа.

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Как сообщает Sky Sports, после объявления вердикта суда помощник главного тренера "Манчестер Сити" Манель Эстиарте опубликовал в своем Instagram фотографию. На ней Гвардиола вместе с ассистентами улыбаются на фоне экрана телевизора, где в прямом эфире обсуждается решение Лозанны. Снимок Эстиарте сопроводил триумфальным "Да!". Однако вскоре пост был удален.

Напомним, в феврале, еще до карантина, УЕФА дисквалифицировал "Манчестер Сити" за нарушения правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. Как утверждали в Европейском футбольном союзе, "горожане" намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.

Однако сегодня УЕФА признал свое поражение в войне за исключение "Манчестер Сити" из еврокубков. Доказательства футбольных инспекторов суд в Швейцарии счел недостаточно убедительными.

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УЕФА Лига чемпионов Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Спортивный арбитражный суд fair play

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