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Помощники из лазарета: Шева хочет победить сербов при помощи травмированных Ярмоленко и Коноплянки

7 мая, 12:53

Обнародован список легионеров на ключевые поединки сборной Украины. В нем – двое "англичан" и два Кравца

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко. Фото: AFP

Назван список футболистов, вызванных в сборную Украины из зарубежных клубов на следующие матчи отборочного турнира Евро-2020. Напомним, 7 июня команда Андрея Шевченко примет дома Сербию, а 10 июня – Люксембург. Оба поединка состоятся на "Арене-Львов".

В заявку легионеров вошли Евгений Коноплянка ("Шальке"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк"), Роман Яремчук ("Гент"), Игорь Пластун ("Гент"), Роман Безус ("Гент"), Иван Петряк ("Ференцварош"), Эдуард Соболь ("Яблонец"), Артем Кравец ("Кайсериспор") и Василий Кравец ("Леганес"). Отметим, что в списке снова отсутствует Ярослав Ракицкий, на днях ставший чемпионом России в составе "Зенита". Остался вне заявки и принадлежащий "Реалу" голкипер Андрей Лунин, который вместе со сборной Украины U-20 выступит на молодежном ЧМ-2019 в Польше.

Напомним, что Андрей Ярмоленко всего 10 дней назад приступил к тренировкам после разрыва ахиллова сухожилия, который он получил в октябре прошлого года. При этом в "Вест Хэме" дали понять, что не намерены делать ставку на украинца, подыскав на позицию Ярмоленко игрока в "Ювентусе". Вне игры сейчас и Евгений Коноплянка, у которого повреждено бедро. Тем не менее Андрей Шевченко, видимо, рассчитывает, что к играм отбора оба ведущих легионера успеют восстановиться.

Как сообщалось ранее, Украина выиграла дело Мораеса: Португалия и Люксембург остались в пролете. В европейском футбольном союзе приняли сторону ФФУ. Таким образом наша сборная остается лидером своей группы Евро-2020.

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Тег Андрей Шевченко, Сборная Украины, Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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