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Понеслось! Коронавирус обнаружен у очередного украинского футболиста

22 июня, 13:55

Олег Люлька Олег Люлька

Положительный тест сдал игрок команды "Балканы" из Одесской области, выступающей в Первой лиге

В украинском футболе COVID-19 диагностирован еще у одного игрока. Клуб Первой лиги "Балканы" из села Заря Саратского района Одесской области сообщил о положительном анализе на коронавирус у одного из своих исполнителей. Команда сдавала ПЦР-тесты в минувшую пятницу.

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Руководство клуба из Одесской области уведомило о случившемся соответствующие инстанции, при этом врач команды Николай Фреукацан сообщил, что заболевание у игрока "Балкан" проходит бессимптомно.

Сдача тестов игроками "Балкан". Фото клубного сайта

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В данный момент инфицированный футболист, фамилия которого не разглашается, находится на самоизоляции. 23 июня представители "Балкан" пройдут еще одно тестирование, между тем ближайший матч команды в Первой лиге против "Черкащины" пока что перенесен с 24 на 25 июня.

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Ранее мы писали, что у лидера украинской Первой лиги обнаружили несколько человек с коронавирусом. Перед рестартом турнира футболисты львовского "Руха" ушли на карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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футболист первая лига коронавирус ФК Балканы

Источник: ФК Балканы

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