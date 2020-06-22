Понеслось! Коронавирус обнаружен у очередного украинского футболиста

В украинском футболе COVID-19 диагностирован еще у одного игрока. Клуб Первой лиги "Балканы" из села Заря Саратского района Одесской области сообщил о положительном анализе на коронавирус у одного из своих исполнителей. Команда сдавала ПЦР-тесты в минувшую пятницу.

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Руководство клуба из Одесской области уведомило о случившемся соответствующие инстанции, при этом врач команды Николай Фреукацан сообщил, что заболевание у игрока "Балкан" проходит бессимптомно.

Сдача тестов игроками "Балкан". Фото клубного сайта

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В данный момент инфицированный футболист, фамилия которого не разглашается, находится на самоизоляции. 23 июня представители "Балкан" пройдут еще одно тестирование, между тем ближайший матч команды в Первой лиге против "Черкащины" пока что перенесен с 24 на 25 июня.

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Ранее мы писали, что у лидера украинской Первой лиги обнаружили несколько человек с коронавирусом. Перед рестартом турнира футболисты львовского "Руха" ушли на карантин.

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