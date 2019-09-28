Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,46

Попал в аварию и пытался скрыться в лесу: в Англии засудили экс-игрока "МЮ"

28 сентября, 17:54

Нынешний клуб Каллума Долана уже разорвал с футболистом контракт

Каллум Доллан. Фото: oldhamathletic.co.uk

Каллум Доллан. Фото: oldhamathletic.co.uk

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каллум Долан приговорен к 8 месяцам тюрьмы за свое поведение на дороге, сообщает Daily Mail. 18-летний игрок "Олдхэма" уезжал от погони полицейских на огромной скорости, после чего попал в аварию и попытался скрыться в лесу, но был пойман.

Сообщается, что и после задержания Долан вел себя вызывающе и хамил полицейским. "Олдхэм" не намерен дожидаться окончания 8-месячного срока и уже объявил о расторжении соглашение с хавбеком.

Реклама

Ранее мы писали, что российские футболисты-хулиганы вышли на свободу: Кокорина и Мамаева выпустили по УДО. Игроки были осуждены за драку с московским чиновником, а также водителем. Напомним, что по приговору суда, который состоялся в мае нынешнего года, Кокорин и Мамаев за участие в двух драках в Москве получили 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев тюрьмы каждый.

В тренде
Маникюр украинской спортсменки стал хитом чемпионата мира в Катаре
Наталья Прищепа на чемпионате мира в Катаре

Между тем, как мы писали ранее, произошел побег от Кокорина и Мамаева: из колонии, где сидели футболисты, сбежали заключенные. Двое мужчин выбрались через дырку в заборе и сели в ожидавший их автомобиль.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

футболист чемпионат Англии

Источник: СЭ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера
Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо"ЧУ по футболу
"Динамо" – "Мальме" 1:0 онлайн матча, в котором киевляне прервали серию без победФутбол
"Динамо" одержало валидольную победу над "Мариуполем" и поднялось на третье место в Премьер-лигеЧУ по футболу
"Бавария" против "козлов" и "волки" после "Александрии": результаты 5-го тура БундеслигиФутбол
"Ни пиханины, ни дедовщины!": украинец из "золотой" юношеской сборной – о переходе во взрослый футболФутбол
УЕФА хочет реформировать турнир, в котором победила Украина
УЕФА хочет реформировать турнир, в котором победила УкраинаФутбол

Новости партнеров

Loading...