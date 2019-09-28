Попал в аварию и пытался скрыться в лесу: в Англии засудили экс-игрока "МЮ"

Каллум Доллан. Фото: oldhamathletic.co.uk

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каллум Долан приговорен к 8 месяцам тюрьмы за свое поведение на дороге, сообщает Daily Mail. 18-летний игрок "Олдхэма" уезжал от погони полицейских на огромной скорости, после чего попал в аварию и попытался скрыться в лесу, но был пойман.

Сообщается, что и после задержания Долан вел себя вызывающе и хамил полицейским. "Олдхэм" не намерен дожидаться окончания 8-месячного срока и уже объявил о расторжении соглашение с хавбеком.

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Ранее мы писали, что российские футболисты-хулиганы вышли на свободу: Кокорина и Мамаева выпустили по УДО. Игроки были осуждены за драку с московским чиновником, а также водителем. Напомним, что по приговору суда, который состоялся в мае нынешнего года, Кокорин и Мамаев за участие в двух драках в Москве получили 1 год и 6 месяцев и 1 год и 5 месяцев тюрьмы каждый.

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Между тем, как мы писали ранее, произошел побег от Кокорина и Мамаева: из колонии, где сидели футболисты, сбежали заключенные. Двое мужчин выбрались через дырку в заборе и сели в ожидавший их автомобиль.

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