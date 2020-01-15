"Попасть в хороший зарубежный клуб и выиграть "Золотой мяч": Блохин дал совет молодым футболистам

Блохин / Фото: ФФУ

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Бывший тренер сборной Украины Олег Блохин рассказал, к чему надо стремиться молодым футболистам, а также рассказал о прогрессе украинских футболистов за рубежом.

"Молодому поколению, я бы пожелал играть в футбол и любить футбол – вот и все. Оно ведь как бывает – стоит только футболисту хотя бы чуть-чуть получить хорошую прессу и попасть в сборную, как он останавливается в росте. Главное – не довольствоваться достигнутым, а двигаться вперед", – отметил Блохин.

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"В этом стремлении нужно постараться попасть в хороший зарубежный клуб, выиграть "Золотой мяч". При огромном желании и максимуме труда все в футболе возможно. Взять, к примеру, Андрея Ярмоленко, который из киевского "Динамо" попал в английский "Вест Хэм". Или же Евгения Коноплянку, успевшего поиграть в испанской "Севилье" и немецком "Шальке". Да и другие футболисты смогли засветиться в Европе – Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Роман Безус. Молодым игрокам есть с кого брать пример", – сказал Блохин.

Кстати, в недавнем интервью Андрей Шевченко назвал главную проблему сборной Украины на Евро-2020. "У нас нехватка кадров", – Шева признался, что не видит замены своим лидерам, если кто-то из них травмируется.

Как Украина в отборе на Евро-2020 обыгрывала Португалию

Как сообщалось ранее, экс-игрок "Барсы" пригрозил оставить Украину за бортом Евро-2020. Выступавший за каталонцев Ханс Кранкль уверен, что первые два места в группе С финальной части Евро займут Голландия и Австрия.

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