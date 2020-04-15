"Попов перейдет в "Милан" за 15 млн. Шева поможет": "Динамо" – на пороге громкого трансфера

Итальянские СМИ трубят о грядущем переезде в Серию А 21-летнего защитника команды Михайличенко

Защитник киевского "Динамо" чемпион мира среди молодежи Денис Попов попал в сферу интересов итальянского "Милана". Об этом сообщает издание milannews24. Ранее Попов заявил, что не перешел бы в "Барселону".

По данным итальянских СМИ, "Динамо" согласилось вступить в переговоры о продаже Дениса Попова. "Россонери" решили сконцентрироваться на приобретении нового защитника после переговоров с агентом своего аргентинского футболиста Маттео Мусаккио – агент дал понять, что Мусаккио не будет продлевать с "Миланом" действующее соглашение.

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"Попов – интересный защитник, на которого в настоящее время не претендует много клубов. Украинцы почти обязаны продавать его, а сам игрок будет рад переехать в "Милан", – считает milannews24

Отмечается, что главный тренер сборной Украины и легенда "россонери" Андрей Шевченко может поспособствовать переходу Попова в "Милан". Стоимость трансфера, как полагают итальянские журналисты, не превысит 15 миллионов евро.

Как мы писали ранее, Денис Попов на карантине уехал работать в село. "Здесь, в селе, свежий воздух, и с другими людьми можно не пересекаться. Да и родителям спокойнее, когда я рядом. У них есть немного живности, но в это время помощь, в основном, нужна на огороде, поскольку начинается период посадки", – говорил 21-летний динамовец.

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