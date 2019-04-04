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Попытка подкупа "Зари": Игроки оказались умнее, чем о них думали

Сегодня, 09:21

Футболистам луганского клуба обещали 10 тысяч долларов за проигрыш "Динамо" с нужным счетом

"Динамо" выиграло честно
"Динамо" выиграло честно. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Попытка подкупа "Зари": Игроки оказались умнее, чем о них думали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5a2/766/5ca5a27660b16.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5a2/766/5ca5a27660b16.jpg Футбол Футболистам луганского клуба обещали 10 тысяч долларов за проигрыш "Динамо" с нужным счетом

Матч молодежных составов "Зари" и "Динамо" (1:3), состоявшийся во вторник, привлек к себе едва ли не больше внимания, чем поединок основных команд. Причина - разоблаченная попытка подкупа игроков луганского клуба. Хронология событий такова: двое жителей столицы, назвавшись брокерами по спортивным соревнованиям, предложили пяти футболистам "Зари" (U-21) деньги за обеспечение проигрыша своей команды с нужным результатом. Как выяснила "Сегодня", речь шла о сумме в $10 тысяч: половина авансом до игры, половина после. Взамен требовалось обеспечить поражение "Зари" в два мяча — в азиатских букмекерских конторах коэффициент именно на такой расклад был 5 к 1. Но, как не без гордости заявили нам в луганском клубе, "футболисты оказались умнее, чем о них думали". Игроки проинформировали об этом факте свое руководство, а те, в свою очередь, обратились в Нацполицию. Была организована спецоперация, в которой участвовали не только запорожские, но и киевские оперативники. На встрече в одном из заведений общепита Запорожья (по нашим данным, это был "Макдональдс") "брокеры" были взяты на горячем — в момент передачи первого "транша" в 20 тысяч гривен. Интересно, что одним из задержанных оказался 27-летний экс-арбитр ФФУ.

"Еще в минувшем сезоне он обслуживал матчи в первой и второй лигах. Но прошлым летом оказался одним из фигурантов "Списка 28" (28 арбитров и инспекторов ФФУ, подозреваемые в причастности к договорным матчам и вызывавшиеся на допросы в прокуратуру. — Авт.) и завершил карьеру: то ли по собственной инициативе, то ли по настоянию Комитета арбитров Федерации. Мне известно, что в прошлом сезоне этот же персонаж предлагал сдать матч одной из юниорских команд нашего чемпионата (U-19)", — рассказал "Сегодня" хорошо информированный источник. 

Самое интересное, что матч завершился с "нужным" результатом — победой "Динамо" в два мяча. "Но это чистая случайность, — уверяет наш источник. — Организаторов договорняка взяли ведь еще до игры. А на самом матче были представители Нацполиции. И однозначно они бы увидели, если бы начало происходить что-то подозрительное. В конце концов после такого громкого задержания никто бы уже не стал играть договорняк". Косвенным подтверждением этих слов стала фраза наставника молодежки "Зари" Владимира Микитина, которой он начал послематчевую пресс-конференцию: "Мы всегда, когда проигрываем или выигрываем, в любой ситуации играем честно. И я могу гордиться ребятами". 

Между тем, как информирует департамент защиты экономики Нацполиции Украины, против задержанных уже открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369 УК Украины ("Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Тег Динамо Киев, Заря Луганск, договорной матч

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АВТОР:

Кинзерский Эдуард

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