"Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией": скандальный футболист заговорил о примирении

Скандальный бывший футболист Олег Саленко высказал свое мнение относительно конфликта между Украиной и Россией. Экс-игрок "Динамо" и сборной России поддержал российского футболиста с уголовным прошлым Александра Кокорина, который хочет увидеть на Евро-2020 матч между сборными Украины и России.

"Я приветствую такие идеи. Согласен, пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией. Я бы вообще хотел предложить для начала провести товарищеский матч между сборными ветеранов Украины и России. Может быть, даже на нейтральной территории.

Общаюсь с друзьями из России. Они тоже поддерживают идею. Но, конечно, Украинская ассоциация футбола на это не пойдет. Вмешается политика. Ближайшие год-два, наверное, ничего в этом вопросе не поменяется.

Уверен, надо к чертовой матери заканчивать этот конфликт. Как со стороны Украины, так и со стороны "ДНР-ЛНР" и их кураторов. Я был там, мы играли в футбол недалеко от военных действий. Знаем, что военные между собой тоже общаются. Нужно находить общий язык и Донбасс возвращать в состав Украины. Крым? Тут сложнее. Там уже много военных российских баз, ядерное оружие завезут скоро", – приводит слова Саленко MetaRatings.

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Ранее Саленко устроил конфликт с полицией и журналистами из-за нарушения карантина. На просьбу представиться он заявил: "Я скажу, как меня звать, только за мое интервью деньги платят".

Позже он прокомментировал конфликт, назвав журналистов и полицейских "дебилами". "Интересно, что несколько дней назад я пил пиво со своими знакомыми в нескольких метрах от площадки, так полицейские прошли мимо и даже не обратили на нас внимания", – жаловался тогда обладатель "Золотой бутсы" чемпионата мира 1994 года.

Напомним, что Саленко провел один матч в составе сборной Украины, но затем решил выступать за команду России. В составе сборной России Саленко забил шесть мячей на чемпионате мира 1994 года и завоевал "Золотую бутсу". При этом он стал первым, кто забил пять мячей в одном матче (Камеруну). Кроме "Динамо" он поиграл за российский "Зенит", испанские "Логроньес", "Валенсию" и "Корбову", шотландский "Рейнджерс", турецкий "Истанбулспор" и польский "Погонь".

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