"Поражение в финале Кубка будет серьезным ударом по имиджу "Динамо": бывший наставник киевлян

Бывший главный тренер "Ворсклы" и киевского "Динамо", известный украинский специалист Николай Павлов, выигрывавший Кубок Украины с полтавчанами в 2009 году, рассказал, что ожидает увидеть в сегодняшнем финале между командами Юрия Максимова и Алексея Михайличенко в Харькове. Онлайн матча "Динамо" – "Ворскла" пройдет на нашем сайте с фото и комментариями важных моментов встречи.

"На мой взгляд, фаворит финала — "Динамо". Если бы киевляне накануне выиграли в чемпионате у "Шахтера", то сказал бы, что у "Ворсклы" есть шансы. А так получается, что "Динамо" уже некуда отступать, ведь они проиграли "горнякам". Но не стоит забывать, что Кубок есть Кубок. В футболе все возможно. И я думаю, что шансы у "Ворсклы" есть", – сказал Павлов в интервью zbirna.com.

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"Динамо" – "Ворскла" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"100% "Ворскла" будет свежее. Но мы пока не знаем, какой состав будет у "Динамо". Если у киевлян будет ротация, выйдут свежие игроки, молодые и голодные к победе, тогда шансы у "Динамо" повысятся. Михайличенко предстоит выбрать 11 футболистов, которые сумеют решить задачу и выиграть финал. В противном случае это будет серьезный удар по имиджу такого клуба, как "Динамо". Спрогнозировать сценарий игры тяжело. Динамовцы будут очень мотивированы, потому что Кубок для них — шанс взять хотя бы один трофей в сезоне", – отметил Павлов.

Мы также сообщали, что озвучены новые сумасшедшие премии для "Ворсклы". В случае выигрыша финала Кубка Украины игроки полтавской команды станут гривневыми миллионерами.

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В прямой трансляции матч Кубка Украины можно смотреть на сайте Oll.tv (по подписке).

Смотрите, как "Ворскла" и "Динамо" играли в первом туре чемпионата Украины

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