Горишни Плавни идут дальше: все результаты второго предварительного раунда Кубка Украины по футболу

Кубок Украины / Фото: ФФУ

Во вторник, 27 августа, состоялись матчи второго предварительного раунда Кубка Украины по футболу. Они ознаменовались вылетом из турнира последнего представителя любительского чемпионата страны – "Волчанска", который на своем поле лишь в дополнительное время проиграл команде "Оболонь-Бровар" (0:1).

Смотрите обзор финала Кубка-2019 "Шахтер" – "Ингулец" (4:0)

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Отметим, что продолжают борьбу в Кубке Украины-2019/2020 клуб из Горишних Плавней "Горняк-Спорт", а также "Ингулец", в прошлом розыгрыше сенсационно дошедший аж до финала, где уступил "Шахтеру". На старте нынешнего турнира команда из поселка Петрово Кировоградской области одолела на своем поле "Металлист-1925" со счетом 2:0.

Кубок Украины-2019/2020. Второй предварительный раунд

В тренде Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белоруса

"Таврия" – "Буковина" – 2:3

– "Горняк-Спорт" – "Металлург" З – 1:1 (6:5 по пен.)

– "Металлург" З – "Диназ" – "Нива" В – 1:0

– "Нива" В – "Николаев" - "Прикарпатье" – 5:1

- "Прикарпатье" – "Подолье" - "Волынь" - 1:1 (4:5 по пен.)

- "Авангард" Кр - "Балканы" - 0:0 (3:4 по пен.)

- "Альянс" - "Чайка" – 4:1

- "Чайка" – "Верес" - "Рух" - 1:2

- "Ингулец" - "Металлист-1925" – 2:0

- "Металлист-1925" – "Калуш" - "Минай" - 1:2

- "Черкащина" - "Кремень" - 1:2

- "Волчанск" - "Оболонь-Бровар" - 0:1 (д.в.)

12 победителей этой стадии вышли в третий предварительный раунд Кубка Украины, где к ним присоединятся "Агробизнес", "Черноморец" и шестерка клубов из УПЛ – "Ворскла", "Днепр-1", "Колос", "Олимпик", "Карпаты" и "Десна".

Жеребьевка следующего этапа состоится уже в среду, 28 августа, в Доме футбола – начало в 13:00. Ее проведут экс-тренер киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко и ассистент главного тренера сборной Украины U-18 Егише Меликян. Матчи же третьего предварительного раунда Кубка Украины пройдут 25 сентября.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

Тем временем, напомним, стало известно, что Александр Хацкевич может снова возглавить "Динамо". Только речь идет не о киевском "Динамо", а о минском, которое ранее уже возглавлял белорус.

Также мы писали, что Михайличенко обвиняют в том, что он загнал "Динамо" в стиле Кварцяного. Появилось объяснение провальной игры киевлян в первом матче после ухода Хацкевича.

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