Портрет Криштиану Роналду собрали из кубиков Рубика

Китайские поклонники таланта Криштиану Роналду собрали портрет португальского нападающего из кубиков Рубика. Сколько было использовано кубиков и какое время заняла сборка не сообщается, но выглядит портрет очень реалистично. На видео в Twitter китайской газеты People's Daily авторы творения вставляют последний кубик и демонстрируют получившуюся картину.

The portrait of Cristiano Ronaldo formed with magic cubes pic.twitter.com/yRT3tWNG8K — People's Daily,China (@PDChina) November 27, 2018

Ранее на одной из улиц Милана появилось граффити с изображением пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Нападающий изображен в позе, характерной для древнегреческих статуй, а его достоинство прикрывают трусы в цветах ЛГБТ-движения.

Криштиану Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" этим летом. В текущем сезоне на его счету 9 голов в 16 матчах во всех турнирах.

Ранее мы рассказывали о том, почему у Криштиану Роналду нет татуировок. Португалец периодически выступает в роли донора крови. А вместе с нанесением на тело татуировки можно занести в организм инфекцию. Четыре месяца после нанесения татуировки нельзя сдавать кровь.