Портрет Криштиану Роналду собрали из кубиков Рубика

Китайские поклонники таланта Криштиану Роналду собрали портрет португальского нападающего из кубиков Рубика. Сколько было использовано кубиков и какое время заняла сборка не сообщается, но выглядит портрет очень реалистично. На видео в Twitter китайской газеты People's Daily авторы творения вставляют последний кубик и демонстрируют получившуюся картину.

The portrait of Cristiano Ronaldo formed with magic cubes pic.twitter.com/yRT3tWNG8K