"Порту" не сотворил сенсацию в Англии: "Ливерпуль" сыграет в 1/4 Лиги чемпионов

Сегодня, 00:08

"Ливерпуль" и "Порту" не забили голов в ответном поединке 1/8 финала

&quot;Ливерпуль&quot; - &quot;Порту&quot; - 0:0. Фото AFP
"Ливерпуль" - "Порту" - 0:0. Фото AFP

Во вторник английский "Ливерпуль" и португальский "Порту" провели ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов. В первом матче три недели назад англичане добились уверенной победы, после которой исход противостояния казался решенным. Так в итоге и получилось: встреча во вторник в Ливерпуле на "Энфилде" завершилась со счетом 0:0.

Видео моментов матча "Ливерпуль" – "Порту" – в ближайшее время на нашем сайте.

Голкипер "Порту" Икер Касильяс вернулся в ворота своего клуба и установил очередное достижение. Для него это была 167-я встреча в Лиге чемпионов, по данному показателю Касильяс с большим отрывом занимает первое место.

"Красные" пробились в следующую стадию турнира за счет победы в выездном матче, который прошел в Португалии 14 февраля и завершился со счетом 5:0 в пользу "Ливерпуля".

"Ливерпуль" (Англия) – "Порту" (Португалия) – 0:0

"Ливерпуль": Кариус, Гомез, Матип, Ловрен, Морено, Эмре Джан (Клаван, 80), Хендерсон, Милнер, Мане (Салах, 74), Роберту Фирмину (Ингс, 62), Лаллана.

"Порту": Касильяс, Макси Перейра, Фелипе, Рейес, Далот, Бруну Кошта, Оливер, Андре (Сержиу Оливейра, 62), Корона, Абубакар (Гонсалу Пасьенсия, 80), Уорис (Рикарду Перейра, 68).

В другом сегодняшнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" на выезде со счетом 2:1 обыграл "ПСЖ" и вышел в четвертьфинал турнира.

Лига чемпионов, Ливерпуль, Порту

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