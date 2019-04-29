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"Порту" стал победителем Юношеской лиги УЕФА

29 апреля, 21:24

В финальном поединке португальцы обыграли "Челси"

"Порту" обыграл "Челси"
"Порту" обыграл "Челси". Фото: Twitter

Сегодня определился победитель Юношеской лиги УЕФА. В финальном поединке, который проходил в Ньоне, встретились "Порту" U-19 и "Челси" U-19.

Португальцы открыли счет уже на 18-й минуте матча после точного удара Фабио Виейры. В начале второго тайма "Челси" сумел отыграться усилиями Дайшона Редана, но уже через две минуты "Диого Кейруш" вернул лидерство Порту. На 75-й минуте Афонсо Соуза установил окончательный счет встречи – 3:1.

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Напомним, что юношеская команда киевского "Динамо" остановилась на стадии 1/8 финала турнира, проиграв "Хоффенхайму" в серии пенальти. А донецкий "Шахтер" U-19 не сумел выйти из группы, заняв последнее место.

Это шестой розыгрыш Юношеской лиги УЕФА. Ранее престижный трофей выигрывали: "Барселона" (2013/14, 2017/18), "Челси" (2014/15, 2015/16) и "Зальцбург" (2016/17).

Ранее букмекеры спрогнозировали финалистов Лиги чемпионов. Эксперты считают, что в полуфинале "Аякс" сможет пройти "Тоттенхэм", а "Барселона" обыграет "Ливерпуль". Первые полуфинальные матчи пройдут уже на этой неделе.

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Тег футбол, Юношеская лига УЕФА

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SportArena

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