Португалия даже без Роналду уничтожила Хорватию: видео голов и обзор матча

Пока Криштиану залечивал ногу после укуса пчелы, его сборная проехалась катком по вице-чемпионам мира

В заключительном матче первого тура Лиги наций Португалия дома разгромила Хорватию 4:1. У действующих победителей турнира голами отличились Канселу, Жота, Фелиш и Андре Силва, тогда как вице-чемпионы мира с Видой в роли капитана сподобились всего лишь размочить счет точным ударом Петковича.

Реклама

Этот результат выглядит весьма неожиданно учитывая тот факт, что за Португалию не играл Роналду, которого ужалила пчела. У Криштиану опух палец на ноге, и даже лечение антибиотиками не помогло ему восстановиться к игре. Но и без своей суперзвезды португальцы не оставили шансов балканцам.

Обзор матча Португалия – Хорватия (4:1)

Португалия – Хорватия – 4:1

Голы: Канселу, 41, Жота, 58, Фелиш, 70, А. Силва, 90+5 – Петкович, 90+1

Португалия: Лопеш – Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру – Моутиньо (Оливейра, 81), Данилу, Фернандеш – Жота, Фелиш (А.Силва, 88), Б.Силва (Тринкан, 78)

Хорватия: Ливакович – Едвай, Ловрен, Вида, Баришич – Пашалич (Брозович, 61), Ковачич – Брекало (Перишич, 67), Влашич, Ребич – Крамарич (Петкович, 73)

Предупреждения: Едвай, Баришич

Реклама

Сборная Португалии / Фото: Reuters

Реклама

Читайте также: Все результаты дня в Лиге наций: Португалия громит Хорватию и другие матчи

Статистика матча Португалия – Хорватия (4:1)

Читайте также: Пенальти в одни ворота, и тут же – в другие: видео вулканической развязки матча Исландия – Англия

Напомним, в финале дебютного розыгрыша Лиги наций летом 2019-го сборная Португалии одолела Нидерланды 1:0. Но если тот матч на стадионе "Драгау" в Порту собрал 43 тысячи болельщиков, то субботний поединок на той же арене с Хорватией, из-за пандемии, проходил при пустых трибунах.

Реклама

Смотрите, как Португалия выигрывала Лигу наций-2019

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама