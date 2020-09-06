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Португалия даже без Роналду уничтожила Хорватию: видео голов и обзор матча

6 сентября, 00:42

Олег Люлька Олег Люлька

Пока Криштиану залечивал ногу после укуса пчелы, его сборная проехалась катком по вице-чемпионам мира

В заключительном матче первого тура Лиги наций Португалия дома разгромила Хорватию 4:1. У действующих победителей турнира голами отличились Канселу, Жота, Фелиш и Андре Силва, тогда как вице-чемпионы мира с Видой в роли капитана сподобились всего лишь размочить счет точным ударом Петковича.

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Этот результат выглядит весьма неожиданно учитывая тот факт, что за Португалию не играл Роналду, которого ужалила пчела. У Криштиану опух палец на ноге, и даже лечение антибиотиками не помогло ему восстановиться к игре. Но и без своей суперзвезды португальцы не оставили шансов балканцам.

Обзор матча Португалия – Хорватия (4:1)

Португалия – Хорватия – 4:1
Голы: Канселу, 41, Жота, 58, Фелиш, 70, А. Силва, 90+5 – Петкович, 90+1
Португалия: Лопеш – Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру – Моутиньо (Оливейра, 81), Данилу, Фернандеш – Жота, Фелиш (А.Силва, 88), Б.Силва (Тринкан, 78)
Хорватия: Ливакович – Едвай, Ловрен, Вида, Баришич – Пашалич (Брозович, 61), Ковачич – Брекало (Перишич, 67), Влашич, Ребич – Крамарич (Петкович, 73)
Предупреждения: Едвай, Баришич

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Сборная Португалии

Сборная Португалии / Фото: Reuters

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Статистика матча Португалия – Хорватия (4:1)

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Напомним, в финале дебютного розыгрыша Лиги наций летом 2019-го сборная Португалии одолела Нидерланды 1:0. Но если тот матч на стадионе "Драгау" в Порту собрал 43 тысячи болельщиков, то субботний поединок на той же арене с Хорватией, из-за пандемии, проходил при пустых трибунах.

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видео голов сборная Хорватии сборная Португалии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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