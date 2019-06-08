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Португалия – Голландия: где смотреть онлайн финала Лиги наций

8 июня, 06:55

Список трансляций решающего матча Лиги наций в Португалии

Фото: AFP

В воскресенье, 9 июня, определится первый в истории победитель Лиги наций. В финале дебютного турнира сыграют Португалия и Нидерланды. Начало матча на стадионе "Драгау" в Порту – в 21:45. Он будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. Победитель финального поединка получит трофей из стерлингового серебра высотой 71 см, а также 10,5 миллиона евро призовых от УЕФА. Проигравшему достанется на полтора миллиона меньше.

Как команды шли к финалу. В полуфинале Португалия благодаря хет-трику Роналду обыграла Швейцарию со счетом 3:1. Интересно, что это были дебютные голы знаменитого форварда "Ювентуса" на турнире, ведь на групповом этапе Криштиану в национальную команду не привлекался. До 88-й минуты счет в этом матче был равным – 1:1, однако затем за дело взялся пятикратный обладатель "Золотого мяча" и в течение двух минут забил в ворота швейцарцев два мяча. С тем же счетом, 3:1, Голландия одержала волевую победу над Англией, но сделала это в дополнительное время.

Обзор матча Португалия – Швейцария (3:1)

Обзор матча Голландия – Англия (3:1)

Букмекеры о матче Португалия – Голландия. Букмекеры считают Португалию фаворитом финала Лиги наций. На ее победу в основное время установлен коэффициент 2.40, на Голландию – 2.90, на ничью – 3.25. Что касается победителя с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то котировки на завоевание трофея португальцами равны 1.70, а голландцами – 2.02. 

Cмотреть матч Португалия – Голландия

  • Футбол-1, live
  • Oll.tv (в подписке), live
  • Футбол-1, понедельник, 10:40 (повтор)
  • Футбол-2, вторник, 11:20 (повтор)

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Тег сборная Португалии, сборная Голландии, Лига наций УЕФА

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Сегодня|Спорт

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