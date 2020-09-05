Португалия – Хорватия: где смотреть матч Лиги наций

Список трансляций поединка в Порту на стадионе "Драгау" 5 сентября - на ТВ и в интернете

В субботу, 5 сентбря, на стадионе "Драгау" в Порту состоится один из центральных матчей стартового тура Лиги наций. Действующий победитель этого турнира Португалия принимает вице-чемпиона мира, Хорватию. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени. Онлайн Португалия – Хорватия с видео голов и самых опасных моментов смотрите в трансляции на нашем сайте.

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Отметим, что матч с Хорватией пропустит Роналду, которого ужалила пчела. Португальцы начинают защиту титула без своего лидера.

Португалия – Хорватия: где смотреть

Матч Португалия – Хорватия 5 сентября, начиная с 21:45, в прямом эфире покажет канал "Футбол 2", также смотреть игру онлайн можно на сервисе OLL.TV. Повтор поединка будет доступен на следующий день на каналах "Футбол 1" (в 06:40) и "Футбол 2" (в 12:50).

Португалия – Хорватия: заявления перед матчем

Фернанду Сантуш / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш : "В понедельник и вторник Криштиану Роналду хорошо работал, но в среду утром у него заболела стопа, и мы отправили его заниматься в зал. После обеда поняли, что имеем дело с инфекцией. Один палец ноги покраснел, словно от укуса пчелы. Ему немедленно назначили антибиотики. Сегодня Роналду уже лучше. Его осмотрел дерматолог, ждем развития ситуации. Но это не стандартная травма, когда мы можем примерно определить срок. Время восстановления зависит от антибиотиков и метаболизма игрока"

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич : "Сложнее соперников не найдешь. В течение трех дней мы сыграем против чемпионов Европы и чемпионов мира. Мы с уважением относимся к Португалии и Франции, но у нас немало козырей, и мы определенно попробуем прервать негативные серии в матчах с этими сборными. Результаты в Лиге наций имеют большое значение, но приоритет – здоровье игроков и подготовка к квалификации чемпионата мира и к Евро-2020"

Португалия – Хорватия: предыдущие встречи

Португальцы не проиграли ни в одном из пяти матчей против хорватов. После четырех португальских побед, в июне 2019 года в Фару была зафиксирована ничья 1:1. Гол Ивана Перишича в последней встрече стал для хорватов первым в ворота Португалии, а пропустили они восемь, никогда не играя на ноль.

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