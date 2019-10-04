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Португалия настроена дать бой Люксембургу и Украине

4 октября, 13:09

Наставник команды высказался о грядущих матчах сборной

Португалия - Украина 0:0

Португалия - Украина 0:0 / Фото: AFP

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился ожиданиями перед матчами отбора на Евро-2020 против команд Люксембурга и Украины. Ранее мы рассказывали, что Португалия назвала состав на матчи Евро-2020.

"У нас два сложных поединка. Если забыть о фамилиях футболистов, то Люксембург показывает отличную игру. К этой команде нужно хорошо подготовиться. Украина? Все признают, что это сильная сборная, но наша цель – выиграть оба матча", – рассказал тренер.

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"Португалия должна выходить на Евро-2020, это ключевая задача. Наша команда готова к этому, я уверен. Даже две победы ничего нам не гарантируют, но в этом случае мы сделаем важный шаг к выходу на Евро", – цитирует Сантуша официальный сайт Португальской федерации футбола.

Напомним, 11 октября сборная Португалии сыграет домашний матч со сборной Люксембурга, а 14 октября на выезде встретится с Украиной.

Шевченко объявил состав сборной Украины на решающие матчи отбора Евро-2020 еще в сентябре. В основной список главного тренера "сине-желтых" попали восемь игроков "Шахтера" и шестеро из "Динамо".

Смотрите, как Украина разгромила Литву в отборе на Евро-2020:

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Сборная Украины сборная Португалии Евро-2020 сборная Люксембурга

Источник: Сегодня|Спорт

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