Португалия vs Украина: в шесть раз дороже и на полтора года старше
Сегодня на поле стадиона "Да Луж" выйдут более 700 миллионов евро
В пятницу, 22 марта, в Лиссабоне на стадионе "Да Луж" в стартовом матче отбора на Евро-2020 сойдутся сборные Португалии и Украины. Матч начнется в 21:45 и будет показан в прямом эфире на ТВ, а на нашем сайте смотреть Португалия – Украина можно в виде текстового онлайна с видео голов и описанием всех опасных моментов.
"Сегодня" решили сравнить стоимость обеих сборных, и этот показатель оказался не в пользу Украины. Суммарная стоимость заявленный на сегодняшний матч игроков сборной Португалии, согласно данным сайта transfermarkt.com, составляет 639 миллионов евро. Стоимость 23-х игроков сборной Украины, внесенных Андреем Шевченко в заявку на сегодняшний матч, оценивается в 108,75 млн евро, то есть почти в шесть раз меньше.
Самым дорогом игроком в составе португальцев, является конечно же лидер Ювентуса Криштиану Роналду. transfermarkt.com оценивает 34-летнего форварда в 100 миллионов евро. В составе нашей команды самый большой ценник имеет игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Под руководством Хосепа Гвардиолы 22-летний футболист подорожал до 15 миллионов евро.
Что касается опыта, то команда Португалии более зрелая – средний возраст чемпионов Европы составляет Португалии 27,1 года в то время как этот же показатель у украинцев 25,8.
Также стоит отметить, что в составе сборной Украины сегодня могут сыграть восемь игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах, а у португальцев таких насчитывается 17.
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Ранее Украина и Португалия пересекались между собой в отборе на чемпионат мира 1998 года. Тогда команды обменялись победами – В Португалии украинцы уступили со счетом 1:0, но дома обыграли соперника со счетом 2:1. В итоге украинцы обошли португальцев в турнирной таблице, но не сумели преодолеть плей-офф, уступив Хорватии.
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