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Португалия vs Украина: в шесть раз дороже и на полтора года старше

Сегодня, 12:51

Сегодня на поле стадиона "Да Луж" выйдут более 700 миллионов евро

Португалия vs Украина: в шесть раз дороже и на полтора года старше Футбол Сегодня на поле стадиона "Да Луж" выйдут более 700 миллионов евро
Португалия – Украина анонс матча Евро-2020

В пятницу, 22 марта, в Лиссабоне на стадионе "Да Луж" в стартовом матче отбора на Евро-2020 сойдутся сборные Португалии и Украины. Матч начнется в 21:45 и будет показан в прямом эфире на ТВ, а на нашем сайте смотреть Португалия – Украина можно в виде текстового онлайна с видео голов и описанием всех опасных моментов.

"Сегодня" решили сравнить стоимость обеих сборных, и этот показатель оказался не в пользу Украины. Суммарная стоимость заявленный на сегодняшний матч игроков сборной Португалии, согласно данным сайта transfermarkt.com, составляет 639 миллионов евро. Стоимость 23-х игроков сборной Украины, внесенных Андреем Шевченко в заявку на сегодняшний матч, оценивается в 108,75 млн евро, то есть почти в шесть раз меньше.

Самым дорогом игроком в составе португальцев, является конечно же лидер Ювентуса Криштиану Роналду. transfermarkt.com оценивает 34-летнего форварда в 100 миллионов евро. В составе нашей команды самый большой ценник имеет игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Под руководством Хосепа Гвардиолы 22-летний футболист подорожал до 15 миллионов евро.

Что касается опыта, то команда Португалии более зрелая – средний возраст чемпионов Европы составляет Португалии 27,1 года в то время как этот же показатель у украинцев 25,8.

Также стоит отметить, что в составе сборной Украины сегодня могут сыграть восемь игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах, а у португальцев таких насчитывается 17.

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Ранее Украина и Португалия пересекались между собой в отборе на чемпионат мира 1998 года. Тогда команды обменялись победами – В Португалии украинцы уступили со счетом 1:0, но дома обыграли соперника со счетом 2:1. В итоге украинцы обошли португальцев в турнирной таблице, но не сумели преодолеть плей-офф, уступив Хорватии.

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Тег Сборная Украины, Криштиану Роналду, сборная Португалии, Евро-2020, Александр Зинченко

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Сегодня|Спорт

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