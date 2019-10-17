Португальский тренер "Шахтера" отвесил комплимент Шевченко после победы над Роналду

Луиш Каштру поздравил украинцев с выходом на Евро, но признал, что болел все-таки за наших соперников

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Реклама

Главный тренер "Шахтера" португалец Луиш Каштру прокомментировал матч Украина – Португалия, который завершился победой команды Андрея Шевченко и досрочным выходом "сине-желтых" на чемпионат Европы. Ранее "горняк" Пятов был назван лучшим вратарем отбора Евро-2020.

Луиш Каштру / Фото: AFP

"Эта победа вывела сборную Украины на Евро с первого места, что полностью заслуженно, – заявил главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру. – С самого начала квалификации игроки здорово выступали, с большой отдачей. Андрей Шевченко очень хорошо организовал команду, проделал великолепную работу за последнее время. Поздравляю сборную Украины – она здорово показала себя в течение всей кампании"

Читайте также: Подсказка для Шевченко: кого из Европы стоит пригласить в сборную Украины

Обзор матча Украина – Португалия (2:1)

"В некоторых моментах матча Украина была намного лучше, чем Португалия, и победа была отличной. Футбол – это все-таки результаты. Команда Шевченко заслуженно вышла в финальную часть чемпионата Европы", – считает Луиш Каштру.

Читайте также: "Отличные боксеры": эхо VIP-драки Павелко с Суркисами на матче Украина – Португалия

На вопрос же, за кого в матче Украина – Португалия более Луиш Каштру – за сборную своей страны или своих подопечных по "Шахтеру" – коуч "горняков" ответил: "Конечно, за Португалию. Хотелось, чтобы она добилась хорошего результата. Мы всегда должны оставаться собой. Португалец всегда будет португальцем, а украинец – украинцем, несмотря на то, где ты работаешь".

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама