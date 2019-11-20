Пошел на понижение: названа зарплата Моуринью в "Тоттенхэме"

В лондонской команде португалец будет получать намного меньше, чем было у него в "Манчестер Юнайтед"

Жозе Моуринью / Фото: Getty Images

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Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви заявил, почему при выборе нового тренера "шпор" выбор пал на Жозе Моуринью.Отметим, что знаменитый португалец подписал контракт с финалистами Лиги чемпионов до лета 2023 года. Его зарплата составит 13 млн евро в год, как было у его предшественника Маурисио Почеттино. Таким образом, если "Особенный" отработает свой договор до конца, то заработает порядка 47 миллионов евро.

"Жозе – один из самых успешных тренеров в футболе. У него богатый опыт, он способен окрылять команды, он отличный тактик. Он добивался признания во всех клубах, где работал, – заявил босс "Тоттенхэма" Дэниэл Леви. – Мы уверены, что он взбодрит раздевалку команды и поможет ей поверить в себя"

Кстати, по данным британских СМИ, в своем предыдущем клубе "Манчестер Юнайтед" Жозе Муоринью получал в полтора раза больше – 20 млн евро в год. Таким образом по деньгам португалец, выигрывавший Лигу чемпионов с "Порту" и "Интером", пошел на понижение.

Как мы писали, ранее с поста главного тренера "Тоттенхэма" уволили Маурисио Почеттино,который впервые в истории команды довел ее до финала Лиги чемпионов. Тем не менее аргентинцу не простили провального старта нынешнего сезона.

Смотрите, как "Тоттенхэм" играл в финале ЛЧ-2019

"Тоттенхэм Хотспур" набрал всего 14 очков в 12 матчах в текущем чемпионате Англии и занимает лишь 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается Лиги чемпионов, то хоть "шпоры" и находятся там на проходном втором место в своей группе, но болельщики команды все еще не могут прийти в себя после поражения "Тоттенхэма" от "Баварии" со счетом 2:7, ставшего самым крупным для английских команд в домашних поединках еврокубков.

Антирекорд: обзор матча "Тоттенхэм" – "Бавария" (2:7)

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