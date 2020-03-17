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"Пошел ты": бывший футболист "Барселоны" скучает на карантине, "посылая" соседей

17 марта, 16:31

Максим Перепелица

Сеск Фабрегас решил немного повеселиться дома

Игрок "Монако" Сеск Фабрегас явно скучает без футбола. Ранее футболист попросил подписчиков посоветовать ему сериал с большим количеством сезонов. "Поскольку нам нужно некоторое время оставаться дома, а моя жена не позволяет мне заводить больше детей, какие сериалы вы посоветуете, которые длятся дольше 4 сезонов?", – написал футболист в Twitter. А потом Сеск поделился видео, где он выходит на балкон и желает доброго утра соседям, но они почему-то не рады. Ранее мы писали, что в УЕФА приняли решение о перенесении Евро-2020 на лето-2021.

"Четвертый день изоляции, люди становятся напряженными", – в шутку написал испанец.

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Напомним, летом прошлого года Сеск Фабрегас угодил в скандал. Его лишили прав за лихую езду по Лондону. Испанец на Land Rover мчал со скоростью 68 миль в час (109 км) при допустимых 40 милях в час (64 км в час). Хотя когда Фабрегаса остановила полиция, он заявил, что "не ехал настолько уж быстро".

Смотрите, как забивает Сеск Фабрегас:

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ФК Монако чемпионат Франции Сеск Фабрегас

Источник: Сегодня|Спорт

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