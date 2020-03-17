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Пошли на поправку: в Китае готовы возобновить чемпионат по футболу

17 марта, 09:10

Александр Трикиша

Старт турнира был перенесен из-за эпидемии коронавиурса

В Китае уже рассматривают возможность старта нового чемпионата страны по футболу, сообщает Daily Mail. Турнир должен был начаться еще 22 февраля, но был перенесен из-за эпидемии коронавируса. Новой датой старта китайской Суперлиги является 18 апреля. Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления.

Сообщается, что из-за этой ситуации многие из клубов китайской суперлиги вынужденно остались в других странах, чтобы избежать заражения. Так, "Гуанчжоу Эвергранде" провел сбор в Дубае (ОАЭ). Теперь же они получили возможность вернуться, так как ситуация с распространением заболевания в стране улучшается.

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Клуб "Ухань Чжоэр" в последнее время находился в Испании, но теперь вернулся на родину. Из-за распространения вируса в Испании сейчас объявлен карантин. Как заявил игрок команды Леу Баптистау, сейчас команде безопаснее вернуться в Ухань, чем оставаться в Испании, где ситуация ухудшилась. Официально решение о сроках возобновления чемпионата пока не принято.

Напомним, что во время зимней паузы защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар перешел в китайский "Шаньдун Лунэн". Футболист сборной Венгрии не однократно заявлял о желании покинуть команду, что в итоге вылилось в конфликт с тренерским штабом. В итоге игрок был отправлен в дубль

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Китая коронавирус

Источник: СЭ

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