Пошли на поправку: в Китае готовы возобновить чемпионат по футболу

В Китае уже рассматривают возможность старта нового чемпионата страны по футболу, сообщает Daily Mail. Турнир должен был начаться еще 22 февраля, но был перенесен из-за эпидемии коронавируса. Новой датой старта китайской Суперлиги является 18 апреля. Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления.

Сообщается, что из-за этой ситуации многие из клубов китайской суперлиги вынужденно остались в других странах, чтобы избежать заражения. Так, "Гуанчжоу Эвергранде" провел сбор в Дубае (ОАЭ). Теперь же они получили возможность вернуться, так как ситуация с распространением заболевания в стране улучшается.

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Клуб "Ухань Чжоэр" в последнее время находился в Испании, но теперь вернулся на родину. Из-за распространения вируса в Испании сейчас объявлен карантин. Как заявил игрок команды Леу Баптистау, сейчас команде безопаснее вернуться в Ухань, чем оставаться в Испании, где ситуация ухудшилась. Официально решение о сроках возобновления чемпионата пока не принято.

Напомним, что во время зимней паузы защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар перешел в китайский "Шаньдун Лунэн". Футболист сборной Венгрии не однократно заявлял о желании покинуть команду, что в итоге вылилось в конфликт с тренерским штабом. В итоге игрок был отправлен в дубль

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